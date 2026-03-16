Peso na balança estagnou? Descubra como superar o platô

Para muitos, na jornada de emagrecimento, chega um momento em que parece que todo esforço está esbarrando em um muro. Você se dedica à dieta, capricha nos treinos, mas o ponteiro da balança não se mexe. Isso é o que chamamos de efeito platô. Nessa fase, mesmo mantendo os hábitos saudáveis, a perda de peso acaba ficando estagnada.

O Dr. Danilo Almeida, que entende muito desse assunto, explica que o efeito platô acontece porque o corpo se adapta às novas rotinas. Assim, ele costuma reduzir o gasto energético, o que significa que aquele plano que estava funcionando tão bem não traz mais os mesmos resultados.

Causas do efeito platô

Uma das principais razões para esse fenômeno é a tal adaptação metabólica. Quando o corpo começa a perder peso, ele reduz a necessidade calórica para manter as funções básicas. Ou seja, você está queimando menos energia até em repouso. Isso acontece como uma defesa natural diante de uma dieta com menor energia.

Músculo pesa mais que a gordura

E, vamos ser sinceros, o que muitas vezes aparece na balança não conta toda a história. O ganho de massa muscular pode ser um dos fatores que influenciam a leitura do seu peso. O músculo pesa mais que a gordura, mas ocupa menos espaço no corpo. Às vezes, você pode estar melhorando sua composição corporal sem perceber, apenas porque está se focando no número da balança. Avaliar medidas e o percentual de gordura também é fundamental.

Alterações hormonais impactam o emagrecimento

Mas não para por aí. Inflamações e estresse podem contribuir para a retenção de líquidos e dar a sensação de que tudo estagnou. Níveis altos de cortisol, que podem ser consequência de noites mal dormidas e do estresse do dia a dia, dificultam a regulação do apetite. Dormir bem e controlar o stress é essencial!

Deslizes repetidos podem anular o déficit calórico

Outra questão que pode estar te segurando é o famoso “furada na dieta”. Às vezes, pequenas exceções parecem inofensivas, mas quando somadas, podem acabar com o déficit calórico. Aquela beliscada aqui, uma refrigerante ali… é, a constância vale mais do que você pensa. O Dr. Danilo lembra que a rotina alimentar e o movimento diário são cruciais. Pequenos deslizes podem deixar você estagnado.

O que fazer quando a balança “trava”

Se você se encontra nessa situação, não precisa entrar em pânico. O Dr. Danilo recomenda algumas estratégias para retomar o caminho:

Reveja a alimentação: Aumentar a variedade, ajustar as porções e focar em alimentos nutritivos pode ajudar a chocar seu organismo e provocar mudanças no metabolismo.

Melhore seu sono e reduza o estresse: Uma boa noite de sono e o controle do stress são essenciais. Eles ajudam a regular o apetite e a manter o cortisol na linha.

Valorize o treino de força: Focar em exercícios que ajudam a ganhar ou manter a massa magra aumenta o gasto energético mesmo quando você está parado.

Consistência: Manter uma rotina sem deslizes frequentes na alimentação e nos treinos faz a diferença!

O mais importante é entender que essas estagnações são parte do processo. Em vez de se sentir derrotado, encare isso como um sinal de que seu corpo está se adaptando. Ao invés de picos radicais nas dietas, mudar de forma estratégica e sustentável é o caminho a seguir.