Hipertensão: previna-se com diagnóstico precoce e hábitos saudáveis

A hipertensão arterial, ou pressão alta como muitos conhecem, é um tema que precisa da nossa atenção. Ela acontece quando a pressão do sangue nas artérias está elevada de forma constante. O coração precisa trabalhar mais forte para bombear o sangue pelo corpo, e isso pode trazer problemas sérios, como infartos ou AVCs. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, cerca de 30% dos adultos brasileiros enfrentam esse desafio.

Muitas vezes, essa condição é silenciosa e só é descoberta quando já causou danos. Por isso, cuidar da saúde e fazer mudanças no estilo de vida é fundamental. Isso pode ajudar tanto na prevenção quanto no controle da hipertensão. A boa notícia é que, segundo especialistas, reajustes na rotina podem ser tão eficazes quanto alguns medicamentos.

### Hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão

O Dr. Murilo Meneses, médico e professor de cardiologia, destaca que adaptar a rotina é uma maneira eficaz de prevenir a hipertensão. Para quem já convive com a pressão alta, mudar alguns hábitos pode realmente fazer a diferença. Ele explica que, na maioria das vezes, a pressão alta aparece como resultado acumulado de escolhas não tão saudáveis ao longo dos anos.

Se você já incluiu hábitos saudáveis no seu dia a dia, sabe que isso pode trazer grandes resultados. Às vezes, os efeitos são comparáveis aos de um remédio, o que é uma ótima notícia para quem busca alternativas.

### Importância do diagnóstico precoce

Outro ponto importante é a aferição regular da pressão. O Dr. Murilo ressalta que, como a hipertensão não apresenta sintomas, é fácil passar despercebida. A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda que valores iguais ou acima de 12 por 8 (120×80 mmHg) já são um sinal de alerta. E, uma vez que esse controle seja feito com frequência, podemos evitar complicações sérias lá na frente.

### Alimentação para controle da pressão arterial

A alimentação desempenha um papel crucial no controle da pressão arterial. O Dr. Renato Zorzo, especialista em nutrologia, explica que uma dieta equilibrada é chave para manter os níveis saudáveis. O sódio, por exemplo, eleva a pressão arterial, enquanto açúcares e gorduras em excesso podem levar à obesidade e outros problemas.

O nutricionista menciona a dieta DASH, que é uma recomendação amplamente aceita nesse contexto. Essa dieta foca em alimentos ricos em nutrientes e com baixo teor de sódio e gorduras prejudiciais. E não se esqueça: avaliar a composição dos alimentos é tão importante quanto a classificação deles. Nem tudo que é industrializado é ruim, e nem todo alimento natural é necessariamente saudável.

### Estilo de vida para manter a saúde

O Dr. Renato também fala sobre a medicina do estilo de vida. Isso quer dizer que, para controlar a hipertensão, precisamos de uma abordagem completa. Alimentação adequada, exercícios físicos regulares, boas noites de sono e controle do estresse são os pilares dessa construção. O exercício, em especial, é um grande aliado. Músculos ativos ajudam a manter os níveis de glicemia, colesterol e, claro, da própria pressão arterial sob controle.

### Hábitos para evitar a hipertensão

Por fim, se você quer prevenir a hipertensão, aqui vão algumas dicas práticas para incluir no dia a dia:

1. Reduza o consumo de sal, evitando alimentos ultraprocessados.

2. Pratique atividade física regularmente — a meta são 150 minutos por semana.

3. Mantenha um peso saudável.

4. Evite o consumo excessivo de álcool.

5. Controle o estresse e busque ter boas noites de sono.

Esses cuidados podem parecer pequenos, mas juntos fazem uma grande diferença na qualidade de vida. Afinal, cuidar da saúde é como levar o carro para uma revisão: muito melhor prevenir do que remediar!