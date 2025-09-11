Ex-participantes de A Fazenda se enfrentam em “Acerte ou Caia!”

Entretenimento

Foto: Antonio Chahestian/RECORD
Ex-peões de A Fazenda se enfrentam no “Acerte ou Caia!” neste domingo

A 17ª temporada de “A Fazenda” estreia na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, na RECORD. Para aquecer o público antes do grande evento, será exibido no domingo, dia 14 de setembro, o programa “Acerte ou Caia!”, a partir das 17h. Este especial reunirá 11 ex-participantes do reality rural, que vão competir em uma emocionante disputa de memória e agilidade, com prêmios que podem chegar a R$ 300 mil.

O apresentador Tom Cavalcante vai comandar o programa, prometendo muito humor e momentos tensos, já que apenas um dos competidores sairá com prêmio em dinheiro, enquanto os demais terão que enfrentar um ‘buraco’ emblemático do cenário, simbolizando a eliminação.

Entre os participantes, destacam-se campeões do programa. Jaquelline Grohalski, vencedora da 15ª edição, e Rico Melquíades, que levou a 13ª temporada, são algumas das figuras centrais do especial. Também participará Lucas Selfie, do 12º ciclo, que hoje é um apresentador digital do reality.

O elenco ainda conta com outros ex-participantes que deixaram sua marca no programa, como Solange Gomes (A Fazenda 13), Stéfany Bays (A Fazenda 12), João Zoli (A Fazenda 10) e Nadja Pessoa, que participou de duas edições: a 10ª e a 15ª. Além deles, estarão presentes Lipe Ribeiro (A Fazenda 12), Jorge Souza (A Fazenda 11), Vini Buttel (A Fazenda 14) e Ana Markun, que fez parte da 4ª temporada, lançada em 2011. Este encontro promete reviver momentos inesquecíveis que viralizaram e impactaram a cultura pop brasileira ao longo dos últimos anos.

O programa “Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon. Ele faz parte da programação de domingo da RECORD e também estará disponível na plataforma de streaming RecordPlus, permitindo que os fãs possam assistir ao conteúdo na íntegra.

Essa iniciativa é parte da estratégia da RECORD para atrair e preparar os espectadores para a nova temporada de “A Fazenda”, que já se tornou um marco de entretenimento na televisão brasileira ao longo de 15 anos de exibição contínua.

