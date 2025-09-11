Cadáver é encontrado em carro de artista do Lollapalooza 2026

Nesta terça-feira, 9 de outubro, uma situação bastante chocante aconteceu em Los Angeles. As autoridades policiais encontraram um corpo dentro de um carro da Tesla que estava em um pátio de reboque em Hollywood.

Tudo começou quando alguém denunciou um forte odor vindo do veículo, que estava estacionado no local há alguns dias. Ao investigar, os agentes descobriram o corpo dentro de uma sacola plástica no porta-malas dianteiro do carro.

Ainda não se sabe a identidade da vítima nem a causa da morte. Contudo, as autoridades informaram que se trata de uma mulher que mede cerca de 1,55 m e pesa aproximadamente 32 kg. Ela tem cabelos pretos ondulados e uma tatuagem no dedo indicador direito que diz “Shhh…”.

O carro está registrado no nome do cantor David Anthony Burke, mais conhecido como D4vd. Ele é um dos artistas confirmados para se apresentar no festival Lollapalooza Brasil em 2026. Apesar do acontecimento, o cantor segue com sua agenda de shows normalmente e, até o momento, não se manifestou publicamente sobre o caso. No entanto, sua cooperação com as investigações foi confirmada pelas autoridades.

Fãs temem que caso envolva artista em suas decisões futuras

Até agora, não há evidências claras que liguem D4vd ao crime. Mesmo assim, a polícia está planejando ouvir o cantor, além de outras pessoas que possam ter alguma conexão com o caso. Isso gerou preocupação entre os fãs, que se questionam se a agenda de shows do artista pode ser afetada, considerando que ele pode precisar se apresentar às autoridades em algum momento.

Por enquanto, tanto os organizadores do Lollapalooza Brasil quanto os de outros eventos não mencionaram qualquer possibilidade de cancelamento. Assim, a agenda de D4vd permanece a mesma até que novas informações surjam.

Enquanto isso, os fãs e curiosos não param de acompanhar as atualizações nas redes sociais. Recentemente, a polícia informou que está analisando imagens de câmeras de segurança da área para descobrir mais detalhes sobre o que aconteceu.