Esmeralda conquista 3,2 pontos de audiência no SBT

O SBT estreou nesta segunda-feira, dia 10, a novela mexicana "Esmeralda". A atração registrou uma média de 3,2 pontos e chegou a 3,6 pontos em seu pico na Grande São Paulo, de acordo com dados iniciais. A novela foi exibida das 13h55 às 14h27 e alcançou uma participação no mercado de 8,1% nessa faixa horária.

Esse desempenho é considerado estável em relação à novela "Maria do Bairro", que está se aproximando de seu final. Nos próximos dias, "Esmeralda" será apresentada antes dos capítulos finais de "Maria do Bairro", facilitando a transição entre as duas histórias para o público.

Um clássico do melodrama latino

"Esmeralda" é uma adaptação da obra da escritora Delia Fiallo e mistura romance, drama familiar e reviravoltas comuns nos melodramas latinos. A história começa durante uma tempestade, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos ao mesmo tempo.

Em um dos lares, uma mulher morre ao dar à luz um menino. Na casa vizinha, Branca (Raquel Morell) dá à luz uma menina que parece não ter sobrevivido, algo que desaponta seu marido, Rodolfo Peñarreal (Enrique Lizalde). Influenciada pela babá Crisanta (Dina de Marco), Branca acaba trocando os bebês, com o segredo sendo selado por brincos de esmeralda.

Dominga, mais tarde, descobre que a menina sobreviveu e decide criá-la como sua própria filha. Ela nomeia a menina de Esmeralda, que cresce sendo cega, mas com um coração puro. Dezoito anos depois, José Armando (Fernando Colunga), o jovem que foi criado como herdeiro dos Peñarreal, retorna à fazenda e se apaixona por Esmeralda, o que gera o descontentamento do patriarca da família.

A novela é produzida por Salvador Mejía Alejandre e tem direção de Beatriz Sheridan. O elenco ainda conta com Laura Zapata, Ana Patricia Rojo e Salvador Pineda, que interpretam os vilões, além de participações especiais de Nora Salinas e Juan Pablo Gamboa.