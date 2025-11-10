O estádio mais isolado da Europa fica em vila de 5 moradores

O Ottmar Hitzfeld Arena, localizado na charmosa vila de Gspon, na Suíça, é conhecido como o estádio mais isolado do mundo. Com uma altitude de 2.012 metros, esse campo não é só o mais alto da Europa, mas também um lugar realmente especial, acessível apenas por teleférico. Imagine estar cercado por uma paisagem alpina incrível enquanto assiste a uma partida de futebol!

Pertencente ao FC Gspon, um clube amador fundado em 1974, a arena leva o nome do famoso treinador suíço Ottmar Hitzfeld, que, em um gesto generoso, financiou a instalação do gramado sintético em 2009. O acesso à vila de Gspon é bem peculiar; ela fica a 800 metros acima do município de Staldenried e não tem estradas. A única maneira de chegar lá é pelo teleférico. Esse teleférico, que antes transportava apenas 12 pessoas, foi modernizado em 2019 e agora acomoda 25 passageiros, facilitando o transporte de jogadores e visitantes.

O campo é ligeiramente menor do que o padrão, resultando em jogos com apenas oito jogadores por equipe e sem a regra de impedimento. Redes de proteção cercam o gramado para que as bolas não rolem pelos penhascos, mas, mesmo assim, estima-se que cerca de mil bolas já se perderam por ali! As arquibancadas podem receber até 200 torcedores e a entrada é gratuita, tornando a experiência ainda mais acessível.

Durante o inverno, o que antes era um campo de futebol se transforma em uma pista de esqui, mostrando a interligação entre o esporte e o ambiente alpino. O ar rarefeito da altitude é visto como um grande aliado para o time local, que já está acostumado a essas condições extremas.

Desde 2008, o FC Gspon conta com equipes masculinas e femininas e já foi palco do Campeonato Europeu de Aldeias de Montanha, que ocorre paralelamente à Eurocopa. O estádio também conquistou atenção internacional, sendo considerado pelo Reader’s Digest como um dos mais estranhos do mundo e citado pelo Bleacher Report como um dos 20 com as vistas mais impressionantes do planeta.

O Ottmar Hitzfeld Arena não é apenas um campo de futebol; é um verdadeiro ícone do esporte encravado na natureza selvagem das montanhas suíças.