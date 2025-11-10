A estrutura topside mais pesada do mundo custa US$ 12 bilhões

A Plataforma Berkut é um dos assuntos mais comentados quando o assunto é megaengenharia offshore. Localizada no frio extremo do Mar de Okhotsk, na Rússia, essa estrutura grandiosa é uma verdadeira demonstração do que a engenharia pode fazer em condições hostis. Mas o que acaba chamando atenção são os números que circulam sobre ela, especialmente sobre seu custo. Muita gente acredita que o investimento foi de R$ 42 bilhões, mas a realidade é bem diferente. O custo real da Berkut gira em torno de US$ 12 bilhões.

Muita confusão com relação a esses valores dá uma ideia errada do projeto. Afinal, a Berkut não é apenas mais uma plataforma de petróleo; ela é projetada para suportar forças que derrubariam quase qualquer outra estrutura. Com uma altura impressionante de 144 a 150 metros — equivalente a um edifício de 50 andares — a plataforma é uma fortaleza pensada para operar no campo Arkutun-Dagi, parte de um grande projeto chamado Sakhalin-1.

A verdade sobre os custos: US$ 12 bilhões vs. R$ 42 bilhões

A discrepância nos valores se dá por uma mistura de informações. O valor de R$ 42 bilhões geralmente está associado a investimentos que a Petrobras anunciou para aumentar a capacidade de refino em algumas regiões do Brasil, e não tem nada a ver com Berkut. Esses investimentos estão mais ligados a iniciativas aqui dentro, como o Plano Nacional de Infraestruturas de Gás e Biometano. Portanto, essa confusão só atrapalha nosso entendimento sobre a magnitude do que realmente envolve a construção dessa plataforma.

Já o custo real da Berkut, que é de US$ 12 bilhões, representa o investimento necessário para garantir uma produção segura e eficaz em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Esse valor coloca a plataforma entre as obras de engenharia mais caras da história, pois não é só sobre extrair petróleo, mas também sobre enfrentar os riscos extremos que o ambiente oferece.

O recorde real: o ‘topside’ de 42.000 toneladas

Você sabia que apesar de toda a sua imensidão, a Plataforma Berkut não é a mais pesada do mundo? O título de plataforma mais pesada pertence a outras estruturas, como a Troll A e a Hibernia, que chegam a pesar até 1,2 milhão de toneladas. Na verdade, a Berkut atende a um recorde bem específico: ela tem o “topside” (parte de cima onde ficam os equipamentos e instalações) mais pesado já instalado no mar, pesando cerca de 42.000 toneladas.

Essa parte da plataforma foi construída na Coreia do Sul e transportada em uma única peça para minimizar o trabalho arriscado e caro que seria montá-la no local, especialmente por causa das duras condições do Mar de Okhotsk.

Engenharia de sobrevivência para o ‘apocalipse’ gelado

A Plataforma Berkut foi projetada para resistir aos mais variados riscos naturais. Uma das características impressionantes é sua capacidade de suportar terremotos de magnitude 9.0 na escala Richter. Isso é possível graças a um sistema de isoladores que garantem a estabilidade da estrutura. Além disso, ela pode enfrentar ondas de até 18 metros de altura.

E não para por aí! A plataforma opera sob temperaturas que podem cair a -44°C e suporta a pressão de campos de gelo marinho de até 2 metros de espessura. Para isso, ela utiliza um “cinto de concreto”, que é uma solução mais eficiente e econômica em comparação com as tradicionais proteções metálicas.

Os detalhes que existem por trás de uma estrutura como a Berkut são fascinantes e, sem dúvida, levantam discussões importantes sobre o futuro da engenharia e os investimentos em energia.