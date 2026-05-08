Descubra como um sutiã inadequado afeta sua saúde

O sutiã é muito mais que uma simples peça de roupa íntima; ele é um suporte essencial para áreas do corpo que já carregam suas próprias tensões do dia a dia, como o busto, as costas e os ombros. Quando escolhemos um modelo errado, em vez de ajudar, ele pode acabar causando desconforto. E isso não é legal, né?

A Dra. Mariana Milazzotto, fisioterapeuta, alerta que muitas mulheres acabam optando pelo sutiã somente pela estética, pelo modelo que está na moda ou até pelo mesmo tamanho que usam há anos. Mas, se a peça não tiver a sustentação correta, o corpo começa a buscar maneiras de compensar, resultando em tensão muscular e até dor.

### Incômodo não deve ser normalizado

Se você chega em casa e sente um alívio ao tirar o sutiã, atenção! Marcas nos ombros, aquela sensação de aperto nas costelas ou dor no pescoço indicam que algo não está certo. “Esse tipo de desconforto virou uma espécie de norma, o que não deveria ser. O corpo não deveria passar horas em tensão por causa de uma peça que deveria oferecer suporte”, comenta a Dra. Mariana.

### Quando a escolha errada pesa no corpo

Um sutiã inadequado pode acabar concentrando peso demais nas alças, comprimindo a região torácica e alterando a postura. O resultado? Dor, rigidez e, claro, má postura. E aqui vai um toque: essa tensão não aparece só do nada. É acumulativa, especialmente se você já tem uma rotina mais sedentária ou se as suas mamas são mais pesadas. “Não estou dizendo que o sutiã é sempre a única causa da dor, mas pode ser um grande agravante”, afirma a especialista.

### Sinais de que o sutiã pode estar errado

Muitas vezes, o problema aparece só depois de horas usando a peça. Preste atenção em alguns sinais como:

– Alças que deixam marcas profundas nos ombros;

– Bojo que aperta ou fica sobrando;

– Faixa das costas que apresenta aquele efeito de subir;

– Alças que caem direto;

– Sensação de peso excessivo nas mamas;

– Dor nos ombros ou nas costas ao fim do dia;

– E aquele alívio instantâneo ao retirar a peça.

Se você percebe algum desses pontos, é hora de reconsiderar o sutiã. Para a Dra. Mariana, quando a peça está correta, ela se ajusta bem e distribui o peso de forma equilibrada, sem exigir que o corpo se adapte a ela o tempo todo.

### Como escolher melhor a peça

Encontrar o sutiã ideal não é apenas uma questão de numeração. O foco deve ser como a peça se ajusta ao corpo. Algumas dicas práticas:

– A faixa deve ficar firme e reta nas costas.

– As alças precisam apoiar sem machucar.

– O bojo deve acomodar as mamas sem apertar ou deixar sobrando.

– Modelos mais delicados podem não ser ideais para mamas volumosas.

– E sempre, sempre, verifique se a peça não limita a respiração.

A Dra. Mariana também lembra que muitas mulheres tendem a usar o mesmo tamanho por muitos anos, mesmo com mudanças no corpo. É fundamental acompanhar essas alterações.

### Não é só estética, é conforto e saúde

Além da moda e do visual, a escolha do sutiã deve ser pensada em termos de conforto e funcionalidade. “Um sutiã que aperta, pesa ou causa marcas deixa de ser um acessório e se torna uma fonte de desconforto diário”, destaca a fisioterapeuta. No final das contas, encontrar o sutiã ideal pode não parecer importante, mas faz toda a diferença no seu dia a dia.