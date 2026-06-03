Corrida: como emagrecer e ganhar massa muscular eficazmente

A corrida vem conquistando cada vez mais adeptos entre os apaixonados por atividades físicas — e não é para menos! É um dos exercícios aeróbicos mais eficazes que existem. Seja para quem precisa perder uns quilos ou para aqueles que querem definir os músculos, correr pode ser uma grande aliada na busca por um corpo mais saudável e em forma.

Correr 5 km, por exemplo, pode queimar entre 250 e 400 calorias. Com prática regular, dá para eliminar de 3 a 5 kg em um mês! Claro, isso não é milagre e envolve cuidar da alimentação para não ingerir mais calorias do que se gasta. Todo mundo sabe como é tentador aquele lanche a mais após um treino, né?

E se você já pensou que a corrida é só para emagrecer, pense de novo! Quando feita de maneira estratégica, aliando treinos de resistência com musculação, a corrida também contribui para o ganho de massa muscular. O professor Rick Soares Vieira sugere alternar os treinos: em um dia, foque na resistência; no outro, faça treinos intervalados com corridas e caminhadas. Isso dá uma carga bacana no corpo e ajuda a moldar os músculos!

Em períodos de corrida, o importante é lembrar que o treino pode ajudar a diminuir o percentual de gordura. Para quem busca hipertrofia, isso significa uma definição mais bonita dos músculos. E uma dica: é interessante fazer o treino aeróbico após o treino de força. Assim, aproveita-se melhor o estímulo!

Cuidados antes de começar a correr

Como em qualquer atividade física, uma consulta médica é sempre uma boa ideia antes de sair por aí correndo. Exames ajudam a ver qual a intensidade seu corpo pode suportar. O personal trainer Felippe Calente recomenda fazer exames cardíacos para deixar tudo nos conformes, garantindo que seu treinamento siga de forma segura.

Outro ponto importante é estar bem alimentado — se você não quer desmaiar no meio da corrida, né? Conversar com um nutricionista vai ajudar a montar um plano bacana. E não esqueça do aquecimento, fundamental para preparar o corpo! Além disso, escolher um bom tênis e roupas adequadas fará toda a diferença no seu desempenho.

Como escolher o tênis certo para corrida?

O tênis é um item crucial, afinal, a pisada de cada um varia. Algumas pessoas pisam mais na parte externa, outras na interna ou central. É fundamental escolher um tênis que se adapte ao seu tipo de pisada.

Uma dica prática é fazer um teste em lojas especializadas. A experiência de calçar o tênis e dar uma voltinha pode ajudar a perceber se ele realmente é confortável. E claro, não hesite em perguntar ao vendedor sobre suas dúvidas. Eles têm um bom conhecimento para te guiar na escolha perfeita!

Quando você estiver pronto para dar seus primeiros passos na corrida, tenha em mente que é uma jornada, e cada corrida conta para sua evolução. E lembre-se: sempre que possível, sinta a liberdade que vem ao correr!