Edição especial de Terra Nostra supera clássicos na estreia

A reestreia da novela “Terra Nostra” na Globo teve um início promissor. O primeiro capítulo, que traz no elenco os atores Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, alcançou uma média de 12,9 pontos, chegando a picos de 13,6 pontos e 30% de participação de audiência durante a exibição. Com esse desempenho, a trama se destacou como líder de audiência no horário, superando as emissoras concorrentes: a Record marcou 5,6 pontos, o SBT registrou 3,2, enquanto a Band e a RedeTV! atingiram apenas 1,0 e 0,1 ponto, respectivamente.

Esse sucesso na estreia evidencia o apelo da novela, que já no primeiro episódio, conseguiu superar a média inicial de outras produções que foram exibidas na mesma faixa de horário. Para comparação, “Cabocla” estreou com 11 pontos, “O Cravo e a Rosa” fez 10, enquanto “Mulheres de Areia” e “Cheias de Charme” começaram com 13 pontos cada. “História de Amor” teve uma abertura ainda melhor, com 14 pontos.

A emissora implementou uma estratégia cuidadosa para a reprise, fazendo alterações em relação à versão de 1999. Entre as mudanças, está a condensação da narrativa. A Globo decidiu remover partes consideradas lentas, buscando manter um ritmo mais dinâmico e evitar momentos conhecidos como “período de barriga”, quando a trama perde intensidade. Na exibição original, essa lentidão foi mais evidente na segunda metade da história da protagonista Giuliana, personagem de Ana Paula Arósio.

Na época, “Terra Nostra” começou com audiência superior a 50 pontos, mas na reta final, a média caiu para menos de 44, refletindo a perda de ritmo. O objetivo agora é garantir uma consistência dramática ao longo de toda a história.

A nova edição da novela está prevista para ter cerca de 150 capítulos, um número considerado ideal para manter o interesse do público sem comprometer a narrativa. Seguindo essa programação, “Terra Nostra” deve continuar sendo exibida até o primeiro trimestre de 2026.