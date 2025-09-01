Erro no INSS pode atrasar seu benefício em setembro

Todo mês, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um suporte fundamental para muitas pessoas, não só para aposentados, mas também para pensionistas. Essas transferências de valores são vitais, ajudando a manter a qualidade de vida e o bem-estar no dia a dia.

Para o mês de setembro, o INSS disponibilizou um calendário que todo mundo precisa acompanhar com atenção. E essa organização das datas é essencial para que ninguém fique no escuro sobre seus repasses.

Como garantir o valor

Um ponto importante é que os pagamentos do INSS são feitos com base em um dígito específico, que é o penúltimo do Número do Benefício (NB) dos beneficiários. Para quem quiser conferir os depósitos, é bem fácil. A ferramenta Meu INSS e o portal oficial são ótimas opções. Basta usar o CPF e a senha cadastrada para acessar as informações.

Depois que você entrar, é só procurar a opção “Extrato de Pagamento”. Ali, você vai encontrar tudo o que precisa sobre seus repasses. O calendário traz as datas em ordem, facilitando a organização de quem recebe. Isso ajuda a evitar qualquer confusão, garantindo que tudo ocorra sem problemas.

Por exemplo, se você recebe um valor que ultrapassa o salário mínimo, o pagamento acontece hoje, dia 1º de setembro. Nesse caso, é preciso ter o penúltimo dígito do seu NB, que deve ser 1 ou 6. Para as datas dos dias seguintes, é sempre bom conferir as informações nos canais oficiais do INSS.

Outra opção para quem prefere um atendimento mais direto é a Central 135. Esse serviço é ótimo para quem não tem acesso fácil a celulares ou internet. Os atendentes estão lá para ajudar a esclarecer dúvidas e garantir que todos os pagamentos sejam feitos adequadamente.

O INSS é um recurso importante para quem depende desses valores. Estar bem informado é fundamental, já que podem ocorrer mudanças nas regras. Ter essa assistência financeira ajuda bastante, principalmente nos gastos com alimentação e outros cuidados do dia a dia.