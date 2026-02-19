Entretenimento

Dudu Camargo assume apresentação do ‘Balanço Geral’ na Record

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Dudu Camargo. Foto: Reprodução/Record
Record promove Dudu Camargo à apresentação do 'Balanço Geral'

Dudu Camargo foi escolhido para ser o novo apresentador do telejornal “Balanço Geral – Edição de Sábado”, conforme anunciou a Record. Esta decisão ocorre menos de dois meses após sua estreia como repórter na emissora, onde atuou tanto no “Balanço Geral” quanto no “Domingo Espetacular”.

A mudança acontece em um momento de transição para a Record, pois Thiago Gardinali, que até então apresentava a edição de sábado, está de saída para se juntar ao SBT. A nova função de Camargo foi decidida rapidamente, e ele gravará um piloto na sexta-feira (20), um dia antes da sua estreia programada para sábado (21). Essa pressa demonstrada pela emissora reflete a necessidade de encontrar um substituto após a saída de Gardinali.

Dudu Camargo, que ganhou visibilidade ao participar como campeão de um reality show, assume um papel que aumenta sua exposição na TV. Além de apresentar o telejornal, ele continuará suas funções como repórter ao longo da semana e manterá a participação no quadro “Achamos no Brasil”, exibido no “Domingo Espetacular”.

A nova liderança de Camargo no telejornal será um teste para saber se a aposta da Record em sua carreira será bem-sucedida diante da audiência. A expectativa é alta quanto ao desempenho dele na nova função e ao impacto que isso pode ter na programação da emissora.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ana Castela em cena de Coração Acelerado. Foto: Reprodução/Globo

Números consolidados de 18 de fevereiro de 2026

7 horas atrás
William Bonner, Nilson Klava e Sandra Annenberg. Foto: Divulgação/Globo

Nova York é o tema da nova temporada de ‘Globo Repórter’ na Globo

11 horas atrás
Chamada de Dona Beja. Foto: Reprodução/Band

Grazi Massafera estreia em março na Band com ‘Dona Beja’

23 horas atrás
Carnaval Globeleza 2026. Foto: Reprodução/Globo

Carnaval paulista tem audiência maior que programação da Globo

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo