Dudu Camargo assume apresentação do ‘Balanço Geral’ na Record

Dudu Camargo foi escolhido para ser o novo apresentador do telejornal “Balanço Geral – Edição de Sábado”, conforme anunciou a Record. Esta decisão ocorre menos de dois meses após sua estreia como repórter na emissora, onde atuou tanto no “Balanço Geral” quanto no “Domingo Espetacular”.

A mudança acontece em um momento de transição para a Record, pois Thiago Gardinali, que até então apresentava a edição de sábado, está de saída para se juntar ao SBT. A nova função de Camargo foi decidida rapidamente, e ele gravará um piloto na sexta-feira (20), um dia antes da sua estreia programada para sábado (21). Essa pressa demonstrada pela emissora reflete a necessidade de encontrar um substituto após a saída de Gardinali.

Dudu Camargo, que ganhou visibilidade ao participar como campeão de um reality show, assume um papel que aumenta sua exposição na TV. Além de apresentar o telejornal, ele continuará suas funções como repórter ao longo da semana e manterá a participação no quadro “Achamos no Brasil”, exibido no “Domingo Espetacular”.

A nova liderança de Camargo no telejornal será um teste para saber se a aposta da Record em sua carreira será bem-sucedida diante da audiência. A expectativa é alta quanto ao desempenho dele na nova função e ao impacto que isso pode ter na programação da emissora.