Aguinaldo Silva comenta inspiração e crítica em “Três Graças”

A nova novela das 9 da Globo, "Três Graças", marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à teledramaturgia. A história aborda temas como emoção, crítica social e questões humanas, centrando-se nas vidas de três gerações de mulheres que enfrentam a maternidade solo na adolescência. As protagonistas são interpretadas por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

Origem da trama

A ideia para a novela começou há quase 20 anos, durante uma visita de Aguinaldo a uma maternidade pública. Na ocasião, ele ficou impactado ao se deparar com uma fila grande de mulheres aguardando atendimento, muitas delas adolescentes grávidas, algumas com apenas 15 ou 16 anos. Essa experiência o motivou a criar uma narrativa que refletisse a realidade dessas jovens mães.

Durante essa visita, um comentário de um amigo chamou sua atenção: “Você está vendo algum homem aqui?”. Aguinaldo percebeu que as mulheres na fila eram, em sua maioria, mães solo, sem apoio masculino, o que o fez entender a necessidade de escrever sobre esse tema. Assim, as três protagonistas da novela foram moldadas por essas experiências vividas, representando a força e a resiliência diante das adversidades.

Enredo e crítica social

Além do drama familiar, "Três Graças" contém um enredo policial que gira em torno de um esquema de falsificação de remédios. Os vilões da trama, Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, e Arminda, vivida por Grazi Massafera, manipulam uma fundação que deveria distribuir medicamentos gratuitos, mas produzem placebos de farinha para desviar recursos públicos.

O autor mencionou que a trama se inspira em casos reais de falsificação de remédios e enfatiza a importância da honestidade no trabalho, contrastando com aqueles que buscam apenas o lucro, sem se preocupar com as consequências para as pessoas afetadas.

Homenagem e retrato da sociedade

A protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, recebe o nome em homenagem a uma amiga de Aguinaldo, uma bailarina pernambucana que faleceram jovem. Essa escolha traz um toque pessoal à trama.

A novela busca ser uma representação da vida urbana brasileira. Segundo Aguinaldo, "Três Graças" é uma obra que fala diretamente com o cotidiano das pessoas, refletindo as lutas diárias de quem sai de casa cedo para trabalhar e convive com os desafios das grandes cidades.

Informações importantes:

Estreia: 20 de outubro de 2025, na TV Globo

20 de outubro de 2025, na TV Globo Autoria: Aguinaldo Silva, com Virgílio Silva e Zé Dassilva

Aguinaldo Silva, com Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística: Luiz Henrique Rios

Luiz Henrique Rios Locações: principais ruas de São Paulo, incluindo o bairro da Aclimação

principais ruas de São Paulo, incluindo o bairro da Aclimação Tema: três gerações de mulheres enfrentando abandono e maternidade precoce

três gerações de mulheres enfrentando abandono e maternidade precoce Gênero: drama com elementos de mistério, crítica social e toques de tragicomédia

"Três Graças" promete impressões marcantes e atuações poderosas, trazendo à tona questões relevantes e uma narrativa que ressoa com a realidade de muitas brasileiras.