Adriana Araújo permanece no ‘Jornal da Band’ até 2027

Adriana Araújo continuará no comando do ‘Jornal da Band’ por mais dois anos. A jornalista teve seu contrato renovado, que expiraria no fim deste mês. A negociação ocorreu de forma tranquila, com ambas as partes demonstrando interesse na continuidade da parceria.

Adriana se juntou à emissora no início de 2022, onde inicialmente participou do programa ‘Canal Livre’ e apresentou o telejornal local ‘Boa Tarde São Paulo’. Embora o ‘Boa Tarde São Paulo’ não tenha durado muito tempo, ela também se destacou na Rádio BandNews FM, onde apresentava o programa ‘Entre Nós’, que teve boa aceitação e passou a ser exibido na TV por assinatura.

Em junho de 2023, ela começou a apresentar o ‘Jornal da Band’, onde divide a bancada com Eduardo Oinegue. Esse telejornal é considerado um dos principais da emissora e frequentemente aparece em terceiro lugar na audiência, com médias entre 3 e 4 pontos, superando o SBT.

A trajetória de Adriana no jornalismo é bastante rica. Antes de sua chegada à Band, ela construiu uma sólida carreira em grandes redes de TV. Sua jornada começou na Globo, em Minas Gerais, onde ganhou experiência e visibilidade. Em 2006, Adriana foi contratada pela Record, que na época intensificava seus investimentos em jornalismo com o objetivo de conquistar uma liderança no público, um objetivo que não foi alcançado.

Na Record, ela se tornou um dos principais rostos do jornalismo e apresentou o ‘Jornal da Record’ ao lado de Celso Freitas durante muitos anos. No entanto, em 2021, Adriana deixou a Record, insatisfeita com a linha editorial da emissora, especialmente em relação à cobertura da pandemia de Covid-19.

Com a renovação de contrato, Adriana Araújo reforça seu papel fundamental no jornalismo da Band. Sua presença no ‘Jornal da Band’ e a companhia de Eduardo Oinegue ajudam a consolidar a grade de notícias da emissora à noite, mantendo a experiência e a credibilidade que o público busca. Para quem deseja acompanhar a cobertura de temas como política e economia, o ‘Jornal da Band’ permanece um importante ponto de referência.