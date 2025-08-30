Dira Paes e Marcos Palmeira se reencontram em Três Graças

A TV Globo se prepara para o lançamento de “Três Graças”, nova novela das nove, que estreia em outubro. A trama foi criada por Aguinaldo Silva e conta com um elenco de grandes nomes da teledramaturgia brasileira. A novela promete explorar temas como segredos familiares, vingança e mistério.

Entre os destaques está o reencontro dos atores Dira Paes e Marcos Palmeira, que já atuaram juntos em “Pantanal” (2022). Na nova produção, Palmeiras interpretará Joaquim, o ex-marido de Lígia, papel de Dira Paes. O casal teve uma filha, Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que Joaquim nunca quis reconhecer. Um dos momentos marcantes da história será um flashback onde Lígia convida o ex-marido para o batizado da neta, Joélly, interpretada por Alana Cabral.

O enredo começa a se desenrolar quando Lígia adoece devido a um esquema de falsificação de medicamentos, liderado pelo empresário Santiago Ferretti, interpretado por Murilo Benício. Revoltada com a situação da mãe e de outras vítimas, Gerluce decide buscar justiça. Para isso, ela planeja roubar a fortuna escondida por Ferretti em uma estátua localizada na casa de sua amante, Arminda, interpretada por Grazi Massafera.

No decorrer da trama, Paulinho, um policial vivido por Romulo Estrela, entra em cena para investigar o crime. Sem saber do vínculo de Gerluce com o roubo, Paulinho se vê atraído por ela, gerando um romance repleto de conflitos morais.

A história ainda inclui o mistério em torno de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, esposo de Arminda. Ele desapareceu há três anos durante um passeio de lancha, e seu corpo nunca foi encontrado. A possível reaparição de Rogério promete alterar o rumo da narrativa e impactar a vida de sua família, especialmente seu filho Raul, vivido por Paulo Mendes.

No que diz respeito à produção, o roteiro é de Aguinaldo Silva, em parceria com Zé Dassilva e Virgílio Silva, e conta com colaborações de outros roteiristas, como Patrícia Moretzsohn e Márcia Prates. A direção artística será realizada por Luiz Henrique Rios, que vai trabalhar pela primeira vez com Aguinaldo em uma novela das 21h.

A obra terá um total de 197 capítulos e é considerada uma das grandes apostas da emissora, combinando emoção, críticas sociais e o estilo irônico que marcou outras produções de Aguinaldo, como “Senhora do Destino” e “Império”.