Ovo na nutrição esportiva: conheça seus benefícios para atletas

Uma alimentação balanceada é fundamental para qualquer atleta que almeja um desempenho de ponta. E adivinha só? O ovo é uma das estrelas dessa dieta. Rico em proteínas e cheio de vitaminas, ele tem conquistado o paladar de jogadores de futebol, medalhistas olímpicos e vocacionados de várias modalidades.

Pensando na recuperação muscular e na energia necessária para as competições, atletas top como Marc Cucurella, Cristiano Ronaldo e Neymar não dispensam os ovos em suas refeições. No Brasil, o atacante Pedro, do Flamengo, já declarou que um clássico pão com ovo é parte do seu ritual para se manter em forma no campo. Então, se você pensa em um lanche que não te deixa na mão, essa é uma boa pedida!

Um hábito que atravessa diferentes modalidades

E o ovo não se restringe só ao futebol, não. Em esportes onde força e recuperação são cruciais, ele é um aliado poderoso. Fisiculturistas, como o tetracampeão Jay Cutler, também fazem questão de incluir o ovo nas suas dietas na hora de se preparar para as competições.

Para a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, a explicação é simples: “O ovo possui proteínas de alta qualidade, incluindo todos os aminoácidos essenciais para a recuperação muscular. Além de ser uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, ferro e selênio, elementos chave pra saúde dos músculos e ossos.”

Seja você um atleta de alta performance ou alguém que apenas gosta de se manter ativo, o ovo é versátil e funciona bem para todos. É uma opção prática que pode fazer toda a diferença na sua alimentação e na sua saúde.

Praticidade para diferentes momentos do dia

Outro ponto positivo dos ovos é que eles se encaixam em qualquer refeição: no café da manhã, almoço ou jantar. Cozidos, mexidos ou até em um omelete, eles são super adaptáveis.

Tiago Camilo, campeão mundial de judô e medalhista olímpico, é exemplo disso. Ele sempre fez questão de incluir o ovo na sua dieta, apontando a praticidade e a riqueza de nutrientes como fatores essenciais para quem busca performance. “Os resultados vêm da rotina, e o ovo sempre esteve lá, como uma escolha prática e nutritiva, ajudando na recuperação e na manutenção da minha performance”, conta.

Ingredientes

2 ovos

2 bananas amassadas

Aveia a gosto

Mel para finalizar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Misture os ovos, a banana e a aveia até formar uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e a aqueça em fogo médio. Adicione a mistura em fogo baixo e deixe dourar dos dois lados. Finalize com um fio de mel e está pronto para servir!

Alimento para diferentes estilos de vida

Quer esteja na pista, no tatame ou buscando um estilo de vida mais saudável, o ovo é uma super escolha. Versátil e nutritivo, ele se adapta à sua rotina e é ideal para quem quer manter a energia e a saúde em primeiro lugar. Essa pequena maravilha é realmente um alimento para todos os estilos de vida!