Cristianne Fridman assume roteiro baseado em argumento de Walcyr Carrasco

A Globo está se preparando para lançar uma nova mininovela chamada “Vidas Paralelas” em 2026. Este projeto, que promete um forte apelo emocional, representa uma nova abordagem na dramaturgia da emissora. A narrativa teve seu ponto de partida a partir de um argumento original do autor Walcyr Carrasco, mas será totalmente desenvolvida por Cristianne Fridman, que retorna à Globo após 20 anos de carreira na Record TV.

A mininovela será inspirada no sucesso dos doramas sul-coreanos e contará com cerca de 60 capítulos. A previsão é que a estreia ocorra primeiramente no Globoplay, antes de ser exibida na televisão aberta, provavelmente na faixa das 17h45, que anteriormente era ocupada por “Malhação”. A proposta é contar histórias ágeis, com tramas bem definidas que apresentam um começo, meio e fim claros.

Essa iniciativa faz parte da nova estratégia da Globo de explorar formatos mais curtos e colaborativos, buscando atender a um público que está cada vez mais acostumado com a narrativa rápida disponível nos serviços de streaming.

No que diz respeito ao processo criativo, Walcyr Carrasco ficará responsável pela criação da história, fornecendo o argumento-base, a definição dos personagens, a estrutura dos arcos narrativos e a storyline dos primeiros capítulos. Por outro lado, Cristianne Fridman terá a liberdade de desenvolver os diálogos, explorar os conflitos e moldar a narrativa completa.

Esse modelo de divisão de funções já foi utilizado antes, como em “Êta Mundo Melhor!”, atualmente em exibição, que também foi criado a partir de uma sinopse elaborada por Carrasco, mas teve sua continuidade desenvolvida por outro autor.

O elenco de “Vidas Paralelas” já conta com vários nomes, que incluem talentos jovens e alguns já consagrados, como Giullia Buscacio, André Luiz Frambach, Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Kelzy Ecard, Danilo Maia e Bia Montez. Embora a gravação ainda não tenha data definida, o lançamento está previsto para meados de 2026.