Dor nas pernas: saiba quando pode ser doença arterial periférica

A dor nas pernas é aquele desconforto que muitos conhecem, especialmente depois de um dia intenso. Pode surgir após uma longa sequência de corridas, horas em pé ou mesmo por excesso de atividades. Mas quando esse incômodo se torna frequente ou aparece com outros sinais, como inchaço, sensação de peso ou formigamento, é hora de prestar atenção. Pode ser que seja algo mais sério, como a Doença Arterial Periférica, a famosa DAP.

A DAP ocorre quando há uma redução significativa no fluxo sanguíneo das pernas, geralmente devido à aterosclerose, que é o acúmulo de placas nas artérias. A Dra. Aline Lamaita, cirurgiã vascular, explica que essa condição pode levar a eventos graves, como um infarto ou derrame. E quando o problema se concentra apenas nas pernas, a DAP se manifesta.

É importante ter acompanhamento médico para diagnóstico e tratamento. Infelizmente, a DAP é muitas vezes subdiagnosticada. Muitas pessoas acabam ignorando a dor ou mascarando o sintoma, o que pode levar a uma vida mais sedentária. E essa falta de movimento só agrava a situação.

Sintoma clássico da DAP é a dor ao caminhar

Um dos principais sinais da DAP é a dor que aparece ao caminhar e melhora com o descanso. Essa dor pode ser descrita como cãibra ou uma sensação de queimação e, muitas vezes, se localiza na coxa, panturrilha ou até nas nádegas. Se você já teve que parar de caminhar porque as pernas doíam, pode ser que esteja sentindo esse desconforto. Outros sinais para ficar de olho incluem feridas que demoram a cicatrizar, pele com aparência diferente e unhas crescendo devagar.

E tem mais: muitas pessoas nem apresentam sintomas visíveis. A DAP é traiçoeira e, mesmo assim, o risco de complicações permanece. Isso porque, em casos mais severos, a circulação sanguínea pode ficar tão comprometida que o paciente corre o risco de úlceras ou até gangrena.

Fatores de risco da doença arterial periférica

A Dra. Aline ainda destaca alguns fatores que aumentam as chances de desenvolver DAP. Pressão alta, diabetes e, principalmente, o tabagismo são grandes vilões. Ele é um risco maior para essa condição do que para outras doenças vasculares. O tabaco pode criar placas diferentes nas artérias das pernas, que são mais calcificadas. E não podemos esquecer da idade, que também está ao lado dessa lista de riscos. Geralmente, homens têm mais chances do que mulheres.

Como é feito o diagnóstico da DAP

Se você começou a notar dor nas pernas, o ideal é consultar um médico. O diagnóstico começa com um exame físico detalhado e pode envolver o índice tornozelo-braço, onde se medem as pressões arteriais nas pernas e braços. Se houver discrepâncias, o médico pode recomendar exames mais elaborados, como ultrassom ou angiografias.

Se for identificada uma artéria bloqueada, existem intervenções que podem melhorar o fluxo sanguíneo. Isso pode incluir a angioplastia, a colocação de um stent ou até mesmo uma cirurgia mais complexa.

Tratamento e prevenção da condição

Para tratar e evitar a DAP, mudanças de hábito são essenciais. Uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos são fundamentais. Muitas vezes, programas de exercícios supervisionados são recomendados para ajudar a melhorar a condição. É comum que medicamentos que previnem coágulos e reduzem o colesterol façam parte do tratamento, assim como o controle de diabetes e pressão alta.

A Dra. Aline também enfatiza que essas dores nas pernas não devem ser tratadas como algo normal da idade. Cada um é especialista no próprio corpo. Se algo não parece certo, procurar um especialista pode ser a chave para cuidar da saúde.