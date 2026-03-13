César Filho e Elaine Mickely falam sobre intimidade no ‘Eita Lucas!’

César Filho e Elaine Mickely Compartilham Momentos Íntimos no ‘Eita Lucas!’ Neste Sábado

Neste sábado, a atração “Eita Lucas!” traz César Filho e Elaine Mickely como protagonistas, realizando uma conversa descontraída na casa do casal. O programa tem como objetivo explorar a vida a dois, suas histórias familiares e suas trajetórias profissionais, revelando a intimidade do casal que celebra 25 anos de união.

Durante a visita, César e Elaine relembram o início do relacionamento e os desafios que enfrentaram em um percurso marcado pela exposição pública. A sintonia entre os dois é testada em um game chamado “Amor em Jogo”, onde eles respondem a perguntas pessoais um sobre o outro. Esse quadro promete surpresas, risadas e revelações inesperadas.

Lucas Guimarães, o apresentador, também aproveita a oportunidade para traçar um perfil mais amplo de César Filho. Ele fala sobre sua longa carreira no jornalismo, recorda como começou no rádio e comenta seu retorno ao SBT como âncora do noticiário “SBT Brasil”. Além dos noticiários, César revela interesses pouco conhecidos, como sua paixão por carros clássicos e super-heróis.

A entrevista também mergulha nas raízes de César, que compartilha sua infância humilde em Guaratinguetá e o papel fundamental de sua mãe, que o criou sozinha enfrentando diversas dificuldades. Nesta edição, é destacado o orgulho que ele sente pelos filhos e a expectativa pela chegada do primeiro neto, um momento que o coloca na posição de avô coruja.

Ao longo do programa, o casal participa do quadro “Verdade Seja Dita”, onde perguntas são apresentadas em diferentes “sabores”, variando do doce ao azedo. Essa dinâmica permite que eles falem abertamente sobre temas como carreira, casamento, crises e os bastidores da televisão, trazendo um tom mais confessional à conversa.

Para quem gosta de competição, o programa também conta com a “Piscina da Sorte”, onde quatro participantes competem em provas eliminatórias. Aqueles que acumularem mais pontos têm a chance de ganhar um dos prêmios principais do dia.

Exibido às 14h45, “Eita Lucas!” nesta edição combina celebrações amorosas, recordações do passado e a nova fase da vida de César Filho, que inclui seu retorno ao telejornalismo e a expectativa pela chegada do neto.