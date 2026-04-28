Primeiros socorros em casa: aprenda a agir em emergências

Acidentes em casa são mais comuns do que a gente imagina. Uma queimadura ao cozinhar, um corte enquanto manuseia uma faca ou até uma queda em uma escada. Esses momentos podem pegar qualquer um de surpresa, mas se você souber como agir rapidamente, pode evitar complicações maiores e até salvar vidas.

A Gabriela Nunes Lucca, professora de Enfermagem, destaca que a primeira coisa a se fazer em emergências é não perder tempo. “Os primeiros socorros têm um papel crucial: preservar a vida, evitar que a situação se agrave e estabilizar a vítima até a chegada de ajuda profissional”, diz ela.

E não basta apenas saber o que fazer, é essencial evitar aquelas dicas populares que podem piorar a situação. Ter um bom kit de primeiros socorros em casa é um baita aliado. Com itens como gaze, soro fisiológico e curativos, você se garante em qualquer emergência. “O conhecimento é a chave, mas nunca substitui um atendimento médico quando é necessário”, acrescenta Gabriela.

Vamos dar uma olhada em como agir nas situações mais comuns do dia a dia?

Cortes e ferimentos

Para começar, se você se machucar com um corte: lave a área com água corrente e sabão neutro. Depois, utilize uma gaze ou pano limpo para estancar o sangramento. Quando tudo estiver sob controle, proteja com um curativo limpo. Mas atenção: se o corte for profundo ou não parar de sangrar, procure um médico!

Queimaduras

Agora, nas queimaduras. Se você acabar se queimando, coloque a área afetada na água corrente por 10 a 20 minutos. E não se esqueça de tirar qualquer acessório, como anéis, pois a área pode inchá-los. Cubra o local com uma gaze limpa, mas sem apertar. Evite de qualquer forma usar gelo, manteiga ou pastas de dente, pois esses “remédios caseiros” podem fazer mais mal do que bem.

Engasgos

Em casos de engasgo, se a pessoa estiver tossindo, incentive-a a continuar. Mas se a situação piorar e a pessoa não conseguir respirar, falar ou tossir, é hora de agir. Para adultos, realize compressões abdominais. Para bebês, faça tapotagem nas costas enquanto o mantém inclinado. E lembre-se: chame a emergência se a situação não melhorar logo.

Quedas

Se alguém cair, verifique se a pessoa está consciente. Não a mova se houver suspeita de fratura. Em caso de inchaço, aplique uma compressa fria. Fique alerta: se houver dor intensa ou dificuldades de movimento, busque ajuda.

Choque elétrico

Caso alguém sofra um choque elétrico, a primeira coisa é desligar a fonte de energia. Utilize um material isolante, como madeira ou plástico, para afastar a vítima. Verdade seja dita: toda pessoa que passa por isso deve ser examinada por um profissional.

Picadas de insetos

E em situações de picadas de insetos, limpe bem a área afetada e use uma compressa fria para alívio. Fique de olho em sinais de reações alérgicas. Se a pessoa tiver falta de ar ou inchaço generalizado, procure atendimento médico.

Telefones de emergência

Nunca se esqueça: em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 192 para o SAMU. Esses serviços estão disponíveis 24 horas e são gratuitos.

Ter esse conhecimento pode fazer a diferença. Estar preparado para pequenos imprevistos no dia a dia é sempre uma boa ideia!