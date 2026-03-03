Carmo Dalla Vecchia volta a interpretar Rei Augusto em novela

Carmo Dalla Vecchia retorna à TV em “A Nobreza do Amor”

Carmo Dalla Vecchia irá reprisar seu papel como Rei Augusto nos primeiros capítulos da nova novela das seis, “A Nobreza do Amor”. O ator estará acompanhado de Lucy Ramos, que interpreta Maria Cesária. Este reencontro é esperado com entusiasmo por muitos fãs, já que os personagens têm uma forte conexão com o imaginário popular, especialmente em uma época de contos de fadas e romances.

A participação de Carmo Dalla Vecchia no novo projeto representa um momento simbólico, onde a realeza e o romance clássico voltam à cena, estabelecendo uma continuidade com a trama anterior, “Cordel Encantado”. Nos bastidores, sua presença é vista como um destaque especial dentro da primeira semana da novela, adicionando um toque nostálgico à narrativa.

Esse retorno marca também a volta do ator às novelas, pois ele não participava de um projeto desse gênero desde “Amor Perfeito”, exibida em 2023. Lucy Ramos também fez parte do elenco dessa produção anterior, criando assim uma conexão entre as histórias.

“A Nobreza do Amor” é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com a colaboração de uma equipe criativa que inclui Dora Castellar, Alessandro Marson, Duba Elia e Dione Carlos. A direção artística está sob a supervisão de Gustavo Fernandez, enquanto Pedro Peregrino é o responsável pela direção geral. Ricardo França e Mariana Betti também contribuem na direção.

A nova novela substituirá “Êta Mundo Melhor!” e estreará no dia 16 de março, com previsão de cerca de 185 capítulos, que deverão ser exibidos até o início de outubro deste ano. Após essa produção, a faixa será ocupada por “Terra da Garoa”, escrita por Mário Teixeira.

Ficha Técnica