Dia Mundial da Audição: 7 dicas para fones seguros hoje

O uso de fones de ouvido se tornou parte da vida de muita gente. Afinal, quem não gosta de dar uma “escapada” na rotina ouvindo suas músicas preferidas ou aquele podcast empolgante? Mas, vamos com calma! Especialistas em saúde auditiva estão levantando a bandeira vermelha, e a situação pede atenção.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta: até 2050, cerca de 2,5 bilhões de pessoas poderão sofrer algum tipo de deficiência auditiva. E a parte preocupante? Mais de 700 milhões de pessoas podem precisar de reabilitação. E se você acha que isso não te afeta, pense no número crescente de jovens que podem estar à beira de problemas auditivos devido ao uso excessivo de fones, principalmente em volumes altos. Um estudo aponta que mais de 1 bilhão de jovens está nessa mira.

Então, como proteger nossos ouvidos, especialmente quando estamos sempre com os fones no ouvido? O ideal é não ultrapassar 80 decibéis (dB) e intercalar o uso a cada 30 minutos, mas a verdade é que muitos de nós não fazem ideia desses limites ou simplesmente não notam quando estamos indo longe demais.

Sinais de perda auditiva

A perda auditiva por ruído é traiçoeira. Não dá aquela dor imediata que você espera, mas ao longo do tempo, a situação pode se agravar sem que você perceba. Os principais sinais para ficar de olho são: dificuldade em entender conversas, precisar aumentar o volume da TV constantemente ou até o incômodo zumbido no ouvido. Aí já pode ser um sinal de que os danos estão acontecendo.

Riscos da exposição prolongada ao ruído

De acordo com o Dr. Alexandre Martins, especialista em otorrinolaringologia, o grande problema dos fones de ouvido está na combinação de volume alto com tempo de uso. Sons muito altos por longos períodos podem danificar permanentemente as células do ouvido interno. Imagine só: em ambientes barulhentos, como ônibus ou academias, não é raro ver a galera aumentando o som para 90 ou até 100 dB. É atroz! Isso pode causar danos em minutos e, além da perda auditiva, pode trazer zumbido e até dificuldade de concentração, especialmente entre os jovens.

Como usar fones de ouvido de forma mais segura

Agora, vamos falar de cuidados. É claro que não precisamos abrir mão dos fones, mas com algumas dicas simples, dá para preservar a saúde auditiva e curtir suas músicas sem preocupações. O Dr. Alexandre Martins salienta que a prevenção é fácil, mas requer um pouco de atenção. Aqui vão sete dicas cruciais:

Respeite o limite de volume: Tente manter o som em até 60% da capacidade máxima. Regra dos 80 dB: Evite exceder 80 dB por mais de duas horas no dia. Faça pausas regulares: Dê uma descansada nos ouvidos a cada 30 minutos. Opte por fones com cancelamento de ruído: Assim, você pode manter o volume mais baixo em lugares barulhentos. Evite dormir com fones ligados: Mesmo enquanto você dorme, os sons altos podem passar despercebidos e prejudicar sua audição. Fique atento aos sinais de alerta: Zumbido ou dificuldade para entender conversas são sinais de sobrecarga auditiva. Realize avaliações auditivas periódicas: Isso é especialmente importante se você usa fones diariamente há muito tempo.

O cuidado com a audição deve começar cedo. Lembre-se: a perda auditiva induzida por ruído é evitável, mas uma vez que ocorre, geralmente é permanente. Então, bora cuidar das suas “caixinhas de som” com carinho e sabedoria!