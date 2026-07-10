Deficiência de vitamina B12: descubra 6 sintomas e o tratamento

A vitamina B12, ou cobalamina, é essencial para o nosso corpo funcionar direitinho. Ela está na produção de células vermelhas do sangue, no trabalho do sistema nervoso e ainda ajuda a manter nosso DNA em ordem. O problema é que o corpo não consegue produzi-la por conta própria, então precisamos obtê-la da alimentação. Os principais aliados dessa tarefa? Carnes, peixes, ovos e laticínios. E em algumas situações, pode ser necessária a ajuda de suplementos.

Muita gente acredita que só os vegetarianos podem ter deficiência de B12, mas na verdade, isso pode acontecer com qualquer um. Segundo o Dr. Rodrigo Neves, especialista em endocrinologia, alguns fatores, como o uso de adubo químico no solo, podem prejudicar a ingestão desse nutriente. O mesmo vale para alterações na floras intestinais e o uso excessivo de antibióticos.

Agora, vamos dar uma olhada em alguns sinais que o corpo pode mandar para você ficar atento e agir.

1. Fadiga excessiva

Sabe aquela sensação de cansaço extremo, mesmo após uma boa noite de sono? Isso pode ser resultado da falta de vitamina B12. Com menor produção de glóbulos vermelhos, seu corpo não consegue levar oxigênio suficiente para os músculos e órgãos, e aí já viu, né? O resultado é aquele desânimo que nem um café consegue resolver.

2. Palidez

A palidez é outro sinal que pode aparecer. Com menos glóbulos vermelhos circulando, o sangue perde um pouco da sua cor viva e você pode notar uma leve icterícia. Isso acontece porque suas células vermelhas estão sendo destruídas em maior quantidade.

3. Dificuldade de concentração

A B12 é crucial para a saúde do cérebro. Ela participa da produção de neurotransmissores, que são as mensageiras entre os neurônios. Com baixos níveis desse nutriente, é comum ter dificuldades de concentração, esquecer coisas ou se sentir meio perdido mentalmente. Quem já encarou uma prova ou reunião importante sabe como isso é frustrante.

4. Formigamento nas extremidades

Formigamentos ou dormências nas mãos e pés podem ser um sinal claro da deficiência de B12. Isso acontece porque esse nutriente é fundamental para preservar a bainha de mielina que envolve os nervos. Com níveis baixos, essa proteção se deteriora e a comunicação entre nervos e cérebro fica comprometida. E atenção, quanto mais tempo passar sem tratamento, mais graves podem se tornar os problemas.

5. Falta de ar e tontura

A B12 também influencia na capacidade do sangue de transportar oxigênio. Quando a quantidade de glóbulos vermelhos diminui, é normal sentir falta de ar ou tonturas, especialmente durante atividades físicas ou, até mesmo, ao ficar em pé por períodos prolongados. É aquela sensação de que o mundo gira enquanto você tenta se equilibrar.

6. Alterações no humor

Você se sente mais irritado, ansioso ou até mesmo triste? A deficiência de B12 pode afetar a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, que estão diretamente relacionados ao humor. Essas mudanças podem surgir de forma gradual e, se não forem tratadas, acabam se intensificando.

Como identificar e tratar a deficiência de vitamina B12

Se você está percebendo alguns desses sintomas, vale a pena fazer um exame de sangue. Assim, dá para checar os níveis de B12 e a contagem de glóbulos vermelhos. Conversar com um médico é fundamental para um diagnóstico adequado.

Se a deficiência for confirmada, o tratamento geralmente envolve mudanças na dieta, incluindo alimentos ricos em B12. Dependendo da gravidade, o médico pode sugerir suplementos, especialmente para quem segue dietas vegetarianas ou veganas.

E não esqueça: as necessidades diárias de B12 variam de pessoa para pessoa. Enquanto alguns precisam de 5 mcg por dia, outros podem necessitar até 20 mcg. Portanto, é sempre bom ficar atento e buscar orientação profissional.