‘Boom’ na Record: Whindersson Nunes e Tirullipa em disputa

A Record TV estreia um novo game show chamado Boom!, que promete agitar as tardes de domingo com competição e suspense. O programa, que será exibido a partir do dia 8 de março, às 14h, será apresentado por Tom Cavalcante, que já é conhecido por sua atuação em outras atrações da emissora.

Boom! é um formato internacional que já foi exibido em mais de 20 países. No programa, os participantes precisam enfrentar bombas cenográficas e tomar decisões rápidas. O desafio é descobrir quais respostas estão erradas e cortar apenas os fios correspondentes a essas respostas. Um erro, por sua vez, resulta na explosão da bomba e na perda do prêmio em disputa.

O primeiro episódio contará com a participação dos conhecidos humoristas Whindersson Nunes e Tirullipa, que atuarão como capitães de suas respectivas equipes, cada uma composta por três amigos. Eles vão competir por um prêmio inicial nesta temporada.

O jogo é dividido em quatro fases. Na primeira, chamada Bombas Pretas, os participantes se dividem em duplas e enfrentam cinco bombas, com valores que variam entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Se a equipe conseguir cortar corretamente os fios das respostas erradas dentro do tempo limite, pode acumular até R$ 15 mil.

Na segunda fase, as Bombas Prateadas, as equipes competem diretamente. Cada dupla ou capitão tem 15 segundos para cortar um fio por vez. Se ambas conseguirem desativar a bomba, o valor é dividido entre elas. Porém, se uma delas provocar a explosão, o prêmio vai para o adversário, mantendo também um teto de R$ 15 mil.

A terceira etapa, chamada Bomba-Relógio, transforma a disputa em uma corrida contra o tempo. As equipes têm um minuto e meio para responder a dez perguntas, valendo R$ 2 mil por resposta correta, mas a cada erro R$ 2 mil são retirados do total. Apenas a equipe com o maior saldo avança para a próxima fase.

A fase final é a Bomba Dourada, onde o time que se destaca tem dois minutos para cortar apenas os fios errados de uma bomba que pode render R$ 50 mil. Se conseguirem desativá-la, o valor se soma ao total acumulado; caso contrário, eles levam apenas o que conseguiram até aquele momento.

Com essa dinâmica, o grupo vencedor a cada edição pode faturar até R$ 100 mil em prêmios. O programa é produzido pela Boxfish, sob a direção de David Feldon e a direção artística de Cesar Barreto.

Os episódios de Boom! estarão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus, permitindo que o público acompanhe todos os episódios na íntegra após a exibição.