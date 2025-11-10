Bets gastam mais de R$ 1 bilhão em anúncios na TV brasileira

Entre janeiro e setembro de 2025, as empresas de apostas esportivas no Brasil investiram mais de R$ 1 bilhão em publicidade na televisão. Esse aumento significativo consolidou o setor como um dos principais anunciantes do país, destacando a intensa concorrência em um mercado que continua a crescer.

Os maiores investimentos foram registrados no segundo trimestre, quando uma única operadora destinou mais de R$ 100 milhões para campanhas publicitárias na TV. No total do ano, a empresa líder investiu aproximadamente R$ 203 milhões, enquanto seus concorrentes aplicaram cerca de R$ 188 milhões, refletindo a busca das marcas por maior visibilidade.

As ações publicitárias desses grupos não se limitaram aos intervalos comerciais. As operadoras também patrocinaram importantes eventos, como campeonatos de futebol, festivais e programas de entretenimento. Essa estratégia visa conectar as apostas esportivas à cultura popular, aproximando os torcedores dos serviços oferecidos pelas casas de apostas.

Entretanto, estudos indicam que essa grande exposição na TV não necessariamente resulta em um aumento proporcional nas buscas online. A operadora que fez o maior investimento publicitário ficou apenas na quinta posição em pesquisas do Google, com cerca de 76 milhões de menções. Isso sugere que a familiaridade com a marca nem sempre se traduz em engajamento efetivo na internet.

### Perfil do Apostador Brasileiro

Uma pesquisa recente revelou que a maioria dos apostadores brasileiros é composta por homens (59%), com a maior parte entre 25 e 40 anos (42,1%). As classes B e C formam o principal público, indicando que o mercado atinge especialmente as pessoas de renda média.

A motivação para realizar apostas é, em geral, o entretenimento, com 72% dos entrevistados afirmando que apostam apenas por diversão. Cerca de 38% dos apostadores consideram as apostas uma forma de complementar a renda, mas a maioria realiza apostas de valores modestos: 90% dos depósitos são de menos de R$ 100.

Os apostadores demonstram lealdade às plataformas: 68% raramente trocam de operador. Geralmente, descobrem novas casas de apostas por meio de anúncios online (29%) e recomendações de amigos (28%), destacando a relevância da publicidade, tanto digital quanto televisiva.

### Aposta Esportiva como Preferência

As apostas esportivas são a preferência dos brasileiros, com o futebol dominando totalmente o cenário. Em agosto de 2025, mais de 88% das apostas na plataforma KTO foram relacionadas a essa modalidade. O tênis e o basquete têm participação menor no total de apostas.

Nos cassinos online, os slots são os jogos mais populares: 93,9% das rodadas registradas em setembro de 2025 foram nessa categoria. Títulos como KTO Big Bass Splash, Fortune Tiger e Gates of Olympus estão entre os mais jogados no país.

Com a regulamentação das apostas e a chegada de novas marcas, o setor continua a se firmar tanto na mídia quanto no entretenimento digital, atraindo um público cada vez mais diversificado e ciente da importância de práticas de jogo responsáveis.

### Regulamentação e Responsabilidade na Publicidade

No final de 2023, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) revisou suas diretrizes para publicidades de jogos de cassino e apostas esportivas, estabelecendo regras para assegurar práticas responsáveis.

Essas regras proíbem campanhas que prometem ganhos financeiros garantidos e exigem que toda comunicação publicitária seja claramente identificada como tal. Além disso, os anúncios devem incluir alertas sobre os riscos e enfatizar a importância do jogo responsável, respeitando as restrições etárias.

Desde a implementação das novas normas, mais de 60 representações foram abertas contra anúncios que não cumpriram as regras, com mais de 700 peças publicitárias notificadas por descumprimentos, como a falta de avisos obrigatórios e o uso inadequado de influenciadores.