Anomalias na Pirâmide de Gizé podem indicar entrada oculta

Durante séculos, as pirâmides do Egito despertam curiosidade e mistério. Uma nova descoberta entre os cientistas está reacendendo discussões sobre os segredos que essas construções guardam. Recentemente, uma equipe internacional detectou duas cavidades ocultas na face leste da pirâmide de Miquerinos, uma das mais emblemáticas do planalto de Gizé. Os achados, publicados na revista NDT & E International, indicam a possível existência de uma entrada secreta no monumento.

Uma descoberta que desafia a história conhecida

Construída durante o reinado do faraó Micerino, entre 2490 e 2472 a.C., a pirâmide de Miquerinos é a menor das três principais pirâmides de Gizé, com cerca de 65 metros de altura. Até agora, acreditava-se que possuía apenas uma entrada, localizada na face norte, algo comum nas pirâmides do Antigo Império. No entanto, a revelação de dois vazios no lado leste pode reconfigurar nosso entendimento sobre sua estrutura interna.

Os pesquisadores notaram que nessa região estão presentes blocos de pedra com uma precisão de polimento impressionante. Como explicaram os membros da equipe da Universidade do Cairo e da Universidade Técnica de Munique, as pedras têm um acabamento tão fino em uma área de quatro metros de altura por seis de largura que só aparece nas zonas de acesso conhecidas da pirâmide.

Três tecnologias revelaram o que os olhos não veem

Para investigar se havia alguma câmara ou passagem oculta, a equipe utilizou técnicas avançadas de prospecção não invasiva: resistividade elétrica, radar de penetração no solo (GPR) e ultrassom. Esses métodos possibilitam examinar o subsolo sem causar danos às pedras originais.

Os resultados foram impressionantes. As medições indicaram que existem duas cavidades muito próximas uma da outra, uma a 1,4 metro da superfície leste e outra a 1,13 metro. Isso sugere a existência de um possível corredor ou câmara selada. Embora mais testes sejam necessários, os pesquisadores acreditam que os dados apontam para uma peculiaridade arquitetônica intencional, talvez uma entrada secundária ou uma câmara ritual.

Um mistério que pode reescrever a arqueologia egípcia

Essa nova descoberta está alinhada com uma hipótese proposta em 2019 pelo pesquisador independente Stijn van den Hoven. Ele sugeriu que os blocos polidos poderiam ocultar uma forma alternativa de acesso. Sua teoria, publicada em uma plataforma acadêmica, agora encontra respaldo nas novas análises de campo.

Peter Der Manuelian, professor de egiptologia na Universidade de Harvard, destacou a relevância do achado. Ele acredita que isso demonstra que ainda há muito a descobrir sobre as construções de Gizé. É verdade que, embora a maioria das entradas do Antigo Império esteja na face norte, é possível que os construtores de Miquerinos tenham testado outros projetos ou implementado adições simbólicas.

Essa descoberta faz parte do projeto Scan Pyramids, que une esforços do Egito e da Alemanha para usar tecnologias de sensoriamento remoto na busca por segredos das pirâmides, sem escavações invasivas. Nos últimos anos, esse mesmo projeto revelou vazios estruturais na Grande Pirâmide de Gizé, confirmando que até os monumentos mais icônicos ainda guardam áreas não exploradas.

Caso investigações futuras confirmem a existência da entrada oculta, isso pode se tornar uma das descobertas arqueológicas mais relevantes do século XXI, capaz de transformar a compreensão sobre a engenharia, a simbologia e as técnicas construtivas dos antigos egípcios.