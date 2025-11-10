GloboPlay divulga ranking dos documentários mais populares

O documentário "Vale o Escrito" se tornou o mais assistido entre todas as produções do Globoplay desde o início da plataforma. A série, que aborda os conflitos violentos entre bicheiros no Rio de Janeiro, superou outros sucessos como o documentário sobre Xuxa e "Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette", consolidando seu lugar no topo do ranking de visualizações.

Produzido por Fellipe Awi e dirigido por Monica Almeida, "Vale o Escrito" estreou em 2023. O documentário ganhou ainda mais notoriedade após o lançamento de "Os Donos do Jogo" na Netflix, que também trata do mesmo assunto, gerando um aumento no interesse do público pelo tema.

Além de "Vale o Escrito", os documentários que se destacam no Globoplay incluem "Xuxa, o Documentário", que narra a carreira e a vida pessoal da famosa apresentadora, "Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette", que conta a história da ex-BBB e cantora Juliette Freire, e "Flordelis: Questiona ou Adora", que analisa o caso da ex-deputada Flordelis. O ranking ainda contempla "Pra Sempre Paquitas", que resgata a trajetória das assistentes de palco da apresentadora Xuxa.

Atualmente, o Globoplay, que foi lançado em 2015, possui cerca de 30 milhões de usuários ativos mensalmente e conta com 170 produções originais. A plataforma se destaca pelo alto tempo de visualização, com os usuários assistindo, em média, 2 horas e 9 minutos por dia. Nos últimos doze meses, a base de assinantes cresceu 40%, mostrando um crescimento contínuo que se manteve com um aumento de 30% nos novos assinantes entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período em 2024.