Bete Mendes retorna em série de fantasia “Vermelho Sangue”

A atriz Bete Mendes, conhecida por sua participação na série “Garota do Momento”, está se preparando para um novo desafio no streaming. A partir do dia 2 de outubro, ela fará parte da série “Vermelho Sangue”, uma produção original do Globoplay que mistura elementos de fantasia, terror e romance, ambientada no Cerrado mineiro.

Na série, Bete interpreta Barbina, uma curandeira respeitada na fictícia cidade de Guarambá. Ela é guardiã de antigas histórias e possui um papel central na vida de sua neta, Flora, interpretada por Alanis Guillen. A relação entre Barbina e Flora é marcada por um forte laço, mas também por conflitos, pois a avó tenta alertar a neta sobre perigos, enquanto Flora a vê como ultrapassada e desconectada do mundo moderno.

A história se desenrola em Guarambá, cuja cultura e mitologia são inspiradas na fauna da região, com ênfase no lobo-guará. Esse animal se torna símbolo da cidade e reflete a riqueza e a vulnerabilidade do Cerrado. O romance principal envolve Luna, uma “lobimoça-guará” interpretada por Letícia Vieira, e a humana Flora, criando um enredo que une seres sobrenaturais e dilemas da vida contemporânea.

Além de Bete Mendes e Alanis Guillen, o elenco da série inclui nomes como Heloísa Jorge, Rodrigo Lombardi, Alli Willow, Fafá Rennó, Ana Clara Lastosa, Flávio Souza e Rogeann Bibiano. A série é assinada por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa e produção de Erika da Matta.

A escolha do Cerrado mineiro como cenário é um reflexo da importância de valorizar a diversidade cultural brasileira. O lobo-guará, além de ser um símbolo local, é uma espécie ameaçada de extinção, destacando a necessidade de proteger a fauna e os ecossistemas do Brasil. A série traz, assim, não apenas uma narrativa original, mas também uma mensagem sobre a preservação cultural e ambiental.