Unha encravada: saiba quando buscar tratamento médico eficaz

Em casos em que a unha encravada é recorrente, a cirurgia pode ser indicada (Imagem: Javidestock | Shutterstock)

O incômodo de ter uma unha encravada pode parecer um detalhe insignificante. Mas, quando o problema se torna frequente, ele pode afetar bastante a sua rotina. A dor constante e a inflamação que persistem fazem com que buscar ajuda especializada seja essencial. É importante não deixar isso de lado, principalmente se os cuidados caseiros não estão trazendo resultados.

A Dra. Larissa Wood Fraga, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta que é preciso ficar atento à frequência dos episódios. Se as inflamações se tornam recorrentes, com dor persistente ou infecções frequentes, é hora de procurar um profissional. Medidas simples, como um corte adequado e cuidado local, muitas vezes não são suficientes.

Riscos de ignorar a unha encravada recorrente

Ignorar essa condição pode trazer problemas além do desconforto imediato. A dor crônica pode se tornar um complicador nas atividades do dia a dia, limitando até mesmo caminhar ou praticar seu esporte favorito. Para quem tem diabetes ou problemas circulatórios, a situação fica ainda mais delicada, aumentando o risco de infecções. Vale a pena prestar atenção e não deixar isso passar batido.

Médica usando touca, máscara e uniforme branco realizando procedimento em unha de paciente
Em casos de unha encravada recorrente, a cirurgia pode ser indicada.

Quando a cirurgia é indicada?

Se você se encontra nessa situação de unha encravada repetidamente, a cantoplastia pode ser a solução ideal. Esse procedimento é recomendado quando os tratamentos tradicionais não resolvem. Se a unha já está deformada ou você já teve diversas infecções, é um sinal de que a cirurgia pode ser necessária.

A cantoplastia é uma cirurgia considerada simples e minimamente invasiva. Feita com anestesia local, ela não exige cortes grandes e possui uma recuperação rápida. A Dra. Larissa explica que a técnica consiste em remover a parte lateral da unha que causa o encravamento, descartando o risco de novas inflamações.

Como é realizada a cantoplastia

Esse procedimento costuma ser realizado em consultórios e dura entre 20 a 30 minutos. Após a remoção do canto da unha, é feita uma destruição química ou elétrica da matriz ungueal, garantindo que o problema não volte a acontecer.

A melhor parte é a recuperação: a maioria dos pacientes consegue retomar atividades leves em poucos dias. Já os exercícios mais pesados normalmente são liberados após duas a três semanas, dependendo da cicatrização. E quando executado corretamente, o risco de ter outra unha encravada é bem baixo.

A cantoplastia realmente melhora a qualidade de vida, reduzindo a dor e permitindo que você volte a usar sapatos confortáveis e a caminhar sem desconforto. Com isso, fica mais fácil aproveitar a vida sem essas preocupações, não é?

