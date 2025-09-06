Band retoma investimentos em novelas turcas com “Cruel Istambul”

Nesta segunda-feira, dia 8, às 20h30, a Band estreia a novela “Cruel Istambul”, que marca o retorno das produções turcas à sua grade de programação. A trama tem ganhado popularidade em diversos países e promete enredar os telespectadores em uma história repleta de drama, ambição e conflitos familiares.

A narrativa gira em torno de Seher Yılmaz, interpretada por Deniz Uğur, uma mãe conservadora que reside em uma pequena cidade na região de Antáquia, no sudeste da Turquia. Seher vive com seus três filhos: Cemre, Ceren e Civan, além da sogra, Neriman. Após a morte do marido, Seher dedica sua vida à família, sem saber que cada um dos filhos guarda segredos e aspirações que podem mudar suas vidas para sempre.

A vida deles muda drasticamente quando Neriman, buscando elevar o status social da família, fecha um acordo com Agah Karaçay, um empresário respeitado na região, para que sua neta Ceren se case com ele. Seher, acreditando que essa mudança trará novas oportunidades, aceita se mudar para Istambul, onde a família acredita que encontrará emprego e estabilidade.

No entanto, ao chegar na nova cidade, Seher se depara com situações que desafiam suas crenças, especialmente ao notar a ambição desenfreada de sua filha caçula, que está disposta a tudo para se casar com um homem rico. Na capital, a família Yılmaz se estabelece próximo à casa dos Karaçay, onde Agah vive com sua esposa, Şeniz, que se preocupa com as aparências, e seus filhos, Cenk e Damla. Cenk é um jovem irresponsável e suscetível a manipulações, enquanto Damla terá que enfrentar a complexidade e as contradições de sua própria família.

A casa também abriga Nedim, sobrinho de Agah, que foi criado por ele após a morte de seu pai. Com mobilidade reduzida, Nedim enfrenta a hostilidade da tia, que tenta esconder dele um segredo importante. Agah, tentando proteger o futuro de Nedim, sela um acordo com Neriman, mas essa nova relação acaba gerando uma série de conflitos e colocando à prova a lealdade, os valores e os laços familiares.

A novela revela que as relações humanas podem ser cruéis e que ninguém é totalmente inocente em momentos de teste. “Cruel Istambul” é produzida pela Avşar Film e conta com direção de Cevdet Mercan. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, e podem ser assistidos também no site da Band e no aplicativo Bandplay.