Uber inicia corridas de passageiros em trens

A Uber acaba de apresentar uma novidade que pode transformar o jeito como nos deslocamos. A empresa não está mais focada apenas em levar as pessoas pelas ruas das cidades. Agora, ela decidiu entrar no mercado ferroviário europeu com o Uber Trains, um serviço que promete oferecer viagens de trem entre grandes cidades do continente, como Londres, Paris, Bruxelas e Lille, e tudo isso a preços mais acessíveis.

Para tornar essa ideia realidade, a Uber se uniu à Gemini Trains, uma startup que já está se movimentando para conseguir as aprovações necessárias junto aos órgãos reguladores do Reino Unido. A previsão é que tudo comece a funcionar a partir de 2029, mas, claro, isso depende de muitas questões, como a finalização das obras e as licenças oficiais.

O Uber Trains pode se tornar um forte concorrente do Eurostar, que atualmente é uma das principais opções para viagens entre essas cidades. O Eurostar, apesar de sua popularidade, tem enfrentado críticas por conta dos preços altos e problemas de pontualidade. A Gemini Trains, que está por trás da nova iniciativa, promete uma abordagem mais centrada no cliente, com preços competitivos e um serviço de qualidade superior.

Uber Trains: detalhes sobre o projeto

Um dos diferenciais do Uber Trains é que, ao invés de utilizar a movimentada estação St. Pancras International, o serviço deve partir da estação Stratford International, que está localizada na parte leste de Londres. Isso deve facilitar a vida dos passageiros, que poderão evitar o tumulto comum em locais muito movimentados.

Além disso, a estação Ebbsfleet International, que fica em Kent, também está nos planos. O CEO da Gemini Trains, Adrian Quine, comentou em uma entrevista que esses dois pontos de partida poderão, juntos, "abrir serviços de trem pelo Canal da Mancha a 18 milhões de pessoas" — uma ótima notícia para quem viaja entre esses destinos.

Outro ponto interessante é que a compra das passagens será totalmente pelo aplicativo da Uber, o que promete tornar o processo de planejamento muito mais conveniente. Assim, os passageiros poderão organizar toda a sua viagem em um só lugar, sem ter que lidar com diferentes plataformas.

Por enquanto, não existem informações sobre a possibilidade de expandir esse serviço para outras partes do mundo, mas a expectativa é acompanhar o sucesso e a aceitação da proposta na Europa antes de qualquer nova decisão.