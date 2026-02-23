‘Avenida Brasil’ retorna à Globo após ‘Rainha da Sucata’

Retrô: Avenida Brasil Retorna à Tela da Globo

A famosa telenovela “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro, está de volta à programação da TV Globo 14 anos após sua estreia. A novela ocupará a faixa do programa “Vale a Pena Ver de Novo”, começando logo após o fim de “Rainha da Sucata”. Estão entre os principais nomes do elenco Adriana Esteves, Débora Falabella, Cauã Reymond e Murilo Benício.

Originalmente exibida em 2012, “Avenida Brasil” conquistou uma vasta audiência, tornando-se um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A novela foi indicada ao Emmy Internacional em 2013 na categoria de Melhor Novela e foi licenciada em mais de 140 países, sendo dublada em 19 idiomas. Essa popularidade a torna a telenovela mais exportada da Globo.

Esta reprise é a segunda da novela; a primeira aconteceu em 2019 e alcançou 19 pontos no Ibope.

Sinopse: Vingança e Desentendimentos no Subúrbio Carioca

A trama gira em torno de uma traição que desencadeia uma série de eventos trágicos. Genésio, interpretado por Tony Ramos, é viúvo e pai da pequena Rita. Ao se casar com Carminha, ele busca reconstruir sua vida, mas a esposa tem intenções obscuras, arquitetando com seu amante, Max, um plano para tomar o patrimônio de Genésio. Quando Rita descobre o que está acontecendo, sua denúncia leva à morte de Genésio, que é atropelado por Tufão, um jogador de futebol vivido por Murilo Benício.

Tomado pela culpa, Tufão se aproxima de Carminha, que, após a morte do marido, revela seu verdadeiro caráter e descarta Rita em um lixão, onde a menina enfrenta inúmeras dificuldades. Ela acaba sendo acolhida por Mãe Lucinda, interpretada por Vera Holtz, e desenvolve um laço com Batata, um menino também em situação difícil. No entanto, o destino de Rita muda drasticamente quando um casal argentino a adota, enquanto Carminha persuade Tufão a adotar Batata, que na verdade é seu filho biológico com Max.

O Retorno de Rita como Nina

Doze anos depois, Rita retorna ao Brasil com o novo nome de Nina, interpretada por Débora Falabella, agora formada como chef de cozinha na Argentina. Com um objetivo claro de se vingar de Carminha, ela consegue um emprego na mansão de Tufão, onde observa a vida da ex-madrasta, que tenta manter as aparências enquanto mantém um romance secreto com Max.

Enquanto tenta se reaproximar da família, Nina reconhece Jorginho, que é, na verdade, o menino Batata. Porém, ele está noivo de Débora, o que cria um conflito entre os sentimentos de Nina e o desejo de vingança que ela nutre por Carminha.

Cenário e Personagens

A novela se passa em um subúrbio do Rio de Janeiro, no fictício bairro do Divino, que reflete a vida da classe média brasileira. No bairro, o Divino Futebol Clube é o cenário onde Jorginho e seus amigos treinam, sonhando em chegar a um grande clube. O local também abriga diversas personalidades, cujas histórias se entrelaçam no comércio local e durante as partida de futebol.

O elenco é reforçado por diversos nomes conhecidos da teledramaturgia, incluindo Eliane Giardini, Heloísa Perissé, Aílton Graça e Isis Valverde, entre outros. A direção do núcleo é de Ricardo Waddington, enquanto Amora Mautner e José Luiz Villamarim são responsáveis pela direção-geral.

Impacto Cultural

Frases marcantes da novela, como “É tudo culpa da Rita!” e “A partir de agora, você vai me chamar de senhora!”, ainda são lembradas por muitos. Essa legião de fãs sustenta a relevância da trama, que influenciou até produções internacionais, como a série turca “Leyla – Sombras do Passado”, que é a primeira adaptação do formato criado por Carneiro.

A volta de “Avenida Brasil” ao “Vale a Pena Ver de Novo” demonstra que a novela continua a ser um sucesso e uma referência na programação da emissora, atraindo tanto novos espectadores quanto aqueles que desejam reviver a história intensa e cheia de reviravoltas.