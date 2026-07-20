Levante: descubra os benefícios e como fazer o chá

O levante, ou Mentha viridis L., é quase uma estrela entre as plantas aromáticas. Originário da Europa e da África, esse carinha é cultivado em várias partes do mundo, não só pela sua fragrância suave, mas também por suas diversas utilidades na cozinha. De temperar pratos a dar aquele toque especial em bebidas, a versatilidade dele é de dar água na boca.

Além de ser um ingrediente saboroso, o levante é valorizado por suas propriedades incríveis na medicina popular. Muitas pessoas o utilizam por conta dos benefícios que pode trazer ao bem-estar. Vamos explorar algumas das vantagens dessa planta cheia de aroma e também aprender a preparar um delicioso chá.

1. Contribui para a saúde digestiva

Quem já enfrentou cólicas ou desconfortos na barriga sabe como isso pode ser chato. O levante é um verdadeiro aliado nesse quesito! Ele possui compostos que ajudam a relaxar o trato digestivo, aliviando cólicas e até mesmo aqueles gases indesejados. Sabe aquele estufamento que aparece após uma refeição pesada? Uma xícara de chá de levante pode fazer maravilhas.

2. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados

Com a chegada do frio, é comum pegar um resfriado. Aqui é onde o levante brilha! Graças às suas propriedades expectorantes e descongestionantes, o chá de levante pode aliviar sintomas de gripes e tosses. Imagine-se tomando um chá quentinho quando a garganta está irritada — é um alívio e tanto!

3. Ajuda a reduzir o estresse

Após um dia longo e cansativo, o que todos precisamos é de um momento de relaxamento, certo? O aroma fresco do levante traz uma sensação de calma e pode ajudar a diminuir os níveis de estresse. Considere preparar um chá cerca de meia hora antes de dormir e sinta a diferença. Nada como um ritual simples para acalmar a mente.

O chá de levante é um grande aliado na saúde e no relaxamento (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Colabora no combate aos radicais livres

Você sabia que os radicais livres estão por trás do envelhecimento da pele? O levante entra em cena como um combatente, ajudando a neutralizá-los. Com tantos antioxidantes, como flavonoides e ácido rosmarínico, ele pode proteger as células do nosso corpo, evitando danos que aceleram o envelhecimento.

Como preparar o chá de levante

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas de levante

250 ml de água

Modo de preparo

Aqueça a água em uma chaleira com as folhas de levante até ferver. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e pronto! Agora é só servir e aproveitar.

Cuidados importantes

Lembre-se, embora o levante tenha muitos benefícios, ele não substitui um tratamento médico. Se você tem condições de saúde específicas ou doenças graves, é sempre bom consultar um profissional. Cuide-se e aproveite os sabores e cheiros que essa planta maravilhosa pode oferecer!