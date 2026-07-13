7 sinais de que dieta e treino podem não mudar seu corpo

Praticar atividade física regularmente e manter uma alimentação equilibrada são hábitos essenciais para a saúde. Mas, convenhamos: muitas vezes, essas mudanças não são suficientes para resolver todas as insatisfações sobre o corpo. Você pode perder peso, mas ainda encontrar excesso de pele, flacidez ou até algumas alterações musculares que impactam seu conforto e autoestima.

Esse dilema é mais comum do que parece. Os dados do Vigitel, divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que 57,5% dos brasileiros estão acima do peso, e 24,3% enfrentam a obesidade. Para quem embarca na jornada do emagrecimento, um problema recorrente é a insatisfação com a própria aparência após a balança mostrar resultados positivos.

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Marco Dallegrave, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é importante entender que nem sempre a dieta e os exercícios são capazes de transformar tudo. Eles são fundamentais, claro, mas alterações causadas por envelhecimento, gravidez, grandes perdas de peso ou mesmo viés genético não desaparecem apenas pela mudança de alguns hábitos.

Então, vamos dar uma olhada em alguns sinais que podem sugerir que é hora de buscar uma avaliação mais especializada?

1. A pele continua sobrando mesmo depois de emagrecer

Ganhou um corpo novo e a balança sorriu para você, mas, ao olhar no espelho, a realidade pode ser diferente. Perder muito peso, especialmente após seguir um tratamento como a cirurgia bariátrica, pode deixar algumas áreas com excesso de pele. Isso é super comum no abdômen, braços, coxas e mamas. Além de impactar a estética, esse excesso pode causar desconfortos, irritações e dificultar até a prática dos exercícios, tão importantes para manter a saúde.

Muitas vezes, o problema não é só o peso. O Dr. Marco Dallegrave reforça que o excesso de pele pode interferir na qualidade de vida e até mesmo na rotina do dia a dia. E só ganhar massa muscular não vai recuperar a elasticidade da pele, que muitas vezes já perdeu colágeno por conta do tempo ou por variações de peso.

E diante disso, nem toda barriguinha é sinônimo de gordura a mais. Em muitas mulheres, o volume na região abdominal pode estar ligado à diástase, quando os músculos da barriga se afastam. Uma avaliação médica é essencial para identificar se o que incomoda é gordura, flacidez ou outra questão muscular.

2. Apenas uma região do corpo continua incomodando

Você pode estar bem com seu peso e até se exercitar regularmente, mas muitos ainda têm áreas específicas que os incomodam: braços, papada, flancos e por aí vai. Isso acontece porque o nosso corpo responde de maneiras diferentes a dietas e treinos, e algumas características são mais resistentes.

3. O desconforto interfere nas atividades do dia a dia

Um aspecto crucial a se considerar é como o desconforto causado pelo excesso de tecido pode impactar suas atividades cotidianas. Quando aquele excesso de pele provoca irritação, dificulta os movimentos ou até limita a escolha das roupas, o cuidado se torna mais que estético.

4. O peso ideal foi alcançado, mas a insatisfação permanece

Alcançou o peso dos sonhos, mas ainda se sente insatisfeito? Isso acontece e é mais comum do que se imagina. É vital entender de onde vem essa insatisfação. Nem sempre uma cirurgia será a resposta, assim como permanecer em uma dieta rigorosa pode não transformar seu bem-estar. Cada situação pede uma análise individual.

5. A solução parece ser treinar cada vez mais

E quando o resultado não aparece, muitos de nós tendem a aumentar a carga nos treinos ou restringir ainda mais a alimentação. Mas atenção: isso pode não ajudar a resolver as alterações que não estão ligadas apenas ao excesso de gordura.

Compreender as causas do que incomoda é vital antes de intensificar as estratégias que podem levar à frustração. A cirurgia plástica nunca substitui hábitos saudáveis, mas pode ser uma opção importante quando estamos lidando com questões anatômicas que não melhoram com a dieta e exercícios.

Todos nós buscamos sentir-nos bem em nosso corpo, e esse é um caminho que requer cuidado e, às vezes, apoio profissional.