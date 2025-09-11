André Marques busca retorno à Globo com novo projeto

Depois de um período ausente da programação da Globo, o apresentador André Marques está em negociações para retornar à emissora. Desta vez, ele pode apresentar um programa por temporadas em um dos canais fechados do grupo. Essa informação foi divulgada recentemente, indicando que as conversas estão em um estágio avançado.

André Marques não atua na televisão desde 2022, mas manteve-se ativo nas redes sociais e em plataformas digitais durante esse tempo. Ele recebeu propostas de outras emissoras, mas essas negociações não avançaram. Agora, a possibilidade de voltar à Globo representa uma nova fase na carreira do apresentador.

### Canal no YouTube e Homenagem aos 60 anos da Globo

Com quase 80 mil inscritos em seu canal no YouTube, André tem investido em conteúdos autorais desde sua saída da TV aberta. Em abril deste ano, ele participou de um especial que celebrava os 60 anos da Globo, onde foi convidado para um revival do programa “Vídeo Show”, que lhe trouxe grande visibilidade por mais de dez anos. A participação neste especial reacendeu o carinho dos fãs e aumentou as especulações sobre seu retorno oficial à emissora, agora confirmado pelos novos diálogos.

### Carreira de Sucesso na Globo

A trajetória de André Marques na Globo começou em 1995, quando ele interpretou o personagem Mocotó na novela juvenil “Malhação”. Este papel se tornou um marco e ajudou a solidificar sua presença na televisão brasileira por muitos anos.

Após “Malhação”, André passou para o entretenimento, apresentando programas de grande sucesso, tais como:

– “Vídeo Show”

– “Video Game Verão”

– “Superstar”

– “The Voice Brasil”, “The Voice+” e “The Voice Kids”

– “No Limite”

– “É de Casa”

Seu auge como apresentador ocorreu no “Vídeo Show”, onde se tornou um dos rostos mais queridos pelo público, especialmente nas tardes. O possível retorno de André à Globo promete trazer novidades e reviver a conexão com seus fãs.