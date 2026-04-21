7 alertas médicos a considerar antes de um procedimento estético

A busca por procedimentos estéticos está em alta no Brasil, impulsionada pela valorização da imagem, pelo impacto das redes sociais e pelos avanços na medicina. Mas é sempre bom lembrar: nem toda vontade de mudar é na verdade o melhor momento para uma intervenção. Às vezes, o desejo de alteração está ligado a fatores emocionais ou expectativas que podem ser um pouco fora da realidade.

Os especialistas concordam que, antes de qualquer decisão, é crucial entender o que está por trás do desejo. Preparação psicológica e saber em que fase da vida você está são chave para evitar desilusões. Vamos ver algumas situações em que parar para pensar pode fazer toda a diferença?

1. Quando a expectativa é mudar a vida, e não apenas a aparência

Muita gente se imagina que um simples procedimento estético vai mudar todas as áreas da vida, como a autoestima ou até o sucesso profissional. Isso pode levar a uma frustração desagradável, principalmente se o resultado não trouxer a transformação esperada. A medicina estética ajuda, mas não substitui as mudanças internas que muitas vezes são necessárias.

O cirurgião plástico Yuri Moresco comenta que a alta demanda por procedimentos estéticos não significa que as pessoas queiram mudanças radicais. “Hoje, a procura é por resultados mais naturais. Quando a intervenção é muito drástica, o público sente que a identidade da pessoa se perde”, destaca.

2. Quando a decisão é influenciada por comparações nas redes sociais

É um fato: as redes sociais bombardeiam a gente com imagens alteradas, filtros e padrões de beleza que muitas vezes não refletem a realidade. Isso pode fazer você se sentir inadequado(a) em relação à sua própria aparência. O médico André Baraldo, especialista no assunto, aponta que os julgamentos sobre mudanças faciais às vezes não consideram aspectos simples, como ângulos, iluminação e maquiagem.

Muitas vezes, ficamos nostálgicos ao olhar fotos antigas, mas essa visão idealizada pode nos fazer perder a capacidade de apreciar o presente e, pior, tomar decisões por impulso. A psicóloga Mariane Pires Marchetti lembra que revisitar o passado pode fortalecer a identidade, mas também é preciso ter equilíbrio emocional.

4. Quando não há compreensão sobre o impacto emocional e neurológico da mudança

Mudanças como a rinoplastia não são apenas físicas. O cérebro precisa de tempo para se adaptar à nova imagem, e isso pode causar um estranhamento. O especialista Marco Cassol enfatiza que esse processo é normal e deve ser compreendido, pois o ajuste da autoimagem pode levar um tempo.

5. Quando não há disponibilidade para respeitar o tempo de recuperação

Fazer uma cirurgia plástica exige planejamento, e essa fase de recuperação é muitas vezes subestimada. O cirurgião Jorge Seba afirma que o paciente deve dar tempo ao corpo para cicatrizar adequadamente, o que resulta em melhores resultados. Lembre-se: a pressa pode ser a inimiga da perfeição.

6. Quando a decisão é tomada em momentos de fragilidade emocional

Altos e baixos emocionais, como um término de relacionamento ou um luto, podem influenciar a forma como nos vemos. A psiquiatra Jessica Martani alerta que é arriscado tomar decisões impulsivas quando estamos vulneráveis. A tendência é querer mudar o exterior para lidar com questões internas.

7. Quando não há avaliação criteriosa de segurança e indicação médica

Com o aumento da demanda, a segurança é imprescindível. Nem todos têm o perfil ideal para determinados procedimentos. A cirurgiã plástica Dra. Iara Batalha destaca que a escolha do profissional certo é vital. O cirurgião deve ter formação adequada e o local deve ter infra-estrutura para eventuais complicações. Segurança sempre em primeiro lugar!

Num cenário que valoriza cada vez mais a estética, fica claro que a decisão de fazer um procedimento deve ser consciente e bem reflexiva. O que realmente conta é o processo completo, que influencia nossa satisfação e bem-estar.