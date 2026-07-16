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Saúde

Dicas para minimizar visitas ao pronto-socorro infantil no inverno

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Cuidados simples podem evitar visitas desnecessárias ao pronto-socorro (Imagem: Pixel-Shot
Cuidados simples podem evitar visitas desnecessárias ao pronto-socorro (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O inverno, embora tenha seu charme, traz também um aumento nos casos de doenças respiratórias entre os pequenos. E, com isso, as idas ao pronto-socorro vão lá para cima. Para evitar que você e seu filho enfrentem filas desnecessárias, é crucial saber identificar quando uma situação é realmente uma emergência.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 0 a 5 anos podem enfrentar de 8 a 12 infecções por ano. Então, não é de se assustar, mas saber diferenciar entre um problema comum e uma emergência é vital para a saúde da garotada.

Para te ajudar a passar por esse período sem estresse e sem correr para o pronto-socorro toda hora, especialistas compartilharam algumas dicas supervaliosas. Vamos lá!

1. Febre não é, necessariamente, motivo de pânico

Quando seu filho aparece com febre, respira fundo. A febre é geralmente uma resposta natural do corpo para combater vírus e bactérias. É sinal de que o sistema imunológico está trabalhando.

A médica Maria da Glória Neiva recomenda observar bem a criança. Se ela continua brincando, se alimentando direitinho e não apresenta outros sintomas, você pode relaxar um pouco. “Cuidados em casa, como mantê-la hidratada e oferecer uma alimentação leve, costumam funcionar bem”, diz ela.

Mas atenção: se a febre não baixar após alguns dias ou vier acompanhada de dificuldade para respirar, sonolência excessiva, convulsões ou outros sinais alarmantes, procure atendimento médico.

2. Farmacinha em casa e guia do pediatra

A coordenadora médica Christine Tamar sugere que a prevenção comece antes da doença aparecer. Ter uma “farmacinha” básica em casa, com medicamentos prescritos pelo pediatra, é uma boa ideia.

“Com um plano de ação definido com o pediatra, você fica menos ansioso e evita idas desnecessárias ao pronto-socorro”, ela afirma. E não esqueça de verificar a validade dos remedinhos!

3. Consciência coletiva: criança doente fica em casa

Se a criança apresentar sintomas de viroses, como febre ou diarreia, o ideal é mantê-la em casa. Além de ajudar na recuperação, é uma atitude responsável. Ao perceber esses sintomas, a recomendação é sempre garantir que seu pequeno descanse e não contagie outras crianças.

“O lugar mais seguro para ela é em casa. Cuidar da saúde é também cuidar da saúde dos coleguinhas”, observa Christine.

4. Vacinação atualizada reduz o risco de surtos

A médica Luísa Chebabo é clara: manter a caderneta de vacinação em dia é uma das melhores formas de prevenir surtos de doenças evitáveis.

Cheque se as vacinas básicas estão em ordem, como a tríplice viral e as meningocócicas. E não esqueça da vacina contra a gripe e a covid-19. “Estar em dia com as vacinas não protege apenas seu filho, mas ajuda também a comunidade”, enfatiza.

Quando realmente buscar a emergência pediátrica?

Fique atento a alguns sinais que pedem ajuda médica imediata. Dificuldade para respirar, prostração extrema, recusa de líquidos ou febre persistente em lactentes são situações que exigem ação rápida.

Então, no dia a dia, vale a pena ficar de olho nos pequenos detalhes e saber como reagir pode fazer toda a diferença.

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Italo Pastorini

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