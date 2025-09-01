Entretenimento

Alexandre Frota fala sobre sua trajetória da TV à política no SBT

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 54 minutos atrás
1 minuto de leitura
Alexandre Frota. Foto: Divulgação/SBT
Alexandre Frota relembra trajetória da TV às urnas em entrevista no SBT

Nesta segunda-feira, 1º de setembro, o programa No Alvo recebe o ator e político Alexandre Frota. A atração é transmitida pelo SBT e +SBT, começando às 23h15. Frota é conhecido por suas opiniões diretas e sua carreira marcada por transformações significativas, e durante o programa ele revisita sua trajetória tanto na TV quanto na política.

Frota iniciou sua carreira nos anos 1980, atuando em várias novelas populares da TV Globo, como Roque Santeiro, Sassaricando, Top Model e Perigosas Peruas. No início dos anos 2000, ele fez sucesso novamente no SBT ao participar da primeira edição do reality show Casa dos Artistas em 2001. Naquele programa, ele surpreendeu ao sair do confinamento durante a competição, mas acabou retornando após uma ligação do apresentador Silvio Santos, terminando entre os cinco finalistas. No SBT, Frota também participou da novela Marisol em 2002 e foi um dos integrantes do humorístico A Praça é Nossa entre 2011 e 2017.

Na seara política, em 2018, Frota foi eleito deputado federal por São Paulo, marcando sua entrada oficial na vida pública. Em 2024, ele avançou na carreira política ao assumir o cargo de vereador em Cotia, uma cidade na grande São Paulo.

Fora dos holofotes, Frota vive uma vida pessoal mais reservada. Desde 2011, é casado com a musa fitness Fabi.

O programa No Alvo, que vai ao ar toda segunda-feira às 23h15, tem como foco entrevistas com personalidades de diversas áreas, trazendo à tona histórias e experiências interessantes.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 54 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Créditos: Cheias de Charme/Divulgação

Novelas e séries influenciam tendências de moda e comportamento

5 horas atrás
Foto: Rogerio Pallatta/SBT

Christina Rocha recebe Gizelly Bicalho e dupla de cantores

8 horas atrás
Gilberto Gil e Luciano Huck. Foto: Reprodução/Globo

Gilberto Gil e Luciano Huck homenageiam Preta Gil no Domingão

9 horas atrás
Camila Queiroz. Foto: Divulgação/TV Globo

Camila Queiroz pode participar de novela de Walcyr Carrasco em 2026

11 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo