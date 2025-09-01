Alexandre Frota fala sobre sua trajetória da TV à política no SBT

Nesta segunda-feira, 1º de setembro, o programa No Alvo recebe o ator e político Alexandre Frota. A atração é transmitida pelo SBT e +SBT, começando às 23h15. Frota é conhecido por suas opiniões diretas e sua carreira marcada por transformações significativas, e durante o programa ele revisita sua trajetória tanto na TV quanto na política.

Frota iniciou sua carreira nos anos 1980, atuando em várias novelas populares da TV Globo, como Roque Santeiro, Sassaricando, Top Model e Perigosas Peruas. No início dos anos 2000, ele fez sucesso novamente no SBT ao participar da primeira edição do reality show Casa dos Artistas em 2001. Naquele programa, ele surpreendeu ao sair do confinamento durante a competição, mas acabou retornando após uma ligação do apresentador Silvio Santos, terminando entre os cinco finalistas. No SBT, Frota também participou da novela Marisol em 2002 e foi um dos integrantes do humorístico A Praça é Nossa entre 2011 e 2017.

Na seara política, em 2018, Frota foi eleito deputado federal por São Paulo, marcando sua entrada oficial na vida pública. Em 2024, ele avançou na carreira política ao assumir o cargo de vereador em Cotia, uma cidade na grande São Paulo.

Fora dos holofotes, Frota vive uma vida pessoal mais reservada. Desde 2011, é casado com a musa fitness Fabi.

O programa No Alvo, que vai ao ar toda segunda-feira às 23h15, tem como foco entrevistas com personalidades de diversas áreas, trazendo à tona histórias e experiências interessantes.