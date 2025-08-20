Afonso descobre traição de Maria de Fátima com César

Uma reviravolta impactante está prevista para o capítulo da novela Vale Tudo que será exibido nesta quinta-feira, dia 21. A personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, será desmascarada pelo seu marido, Afonso, vivido por Humberto Carrão. Ele descobrirá que sua esposa o trai com César, papel de Cauã Reymond.

A revelação começa quando Sardinha, interpretado por Lucas Leto, apresenta provas do relacionamento ainda existente entre Fátima e César. Desconfiado, Afonso realiza uma investigação e encontra, no quarto da esposa, uma conta de um apart-hotel. Com isso, ele decide averiguar o local e acaba flagrando Fátima e César juntos, confirmando suas suspeitas.

Furioso com a traição, Afonso confronta César, seu rival, e logo depois se dirige à mansão de Celina, personagem de Malu Galli, para confrontar Fátima. Sem opções, ela admite que se casou com Afonso apenas por interesse financeiro. Chocado com a revelação, Afonso exige que ela deixe a casa imediatamente.

O remake de Vale Tudo é escrito por Manuela Dias, com a colaboração de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é o diretor geral e José Luiz Villamarim supervisiona o núcleo. A produção também conta com Luciana Monteiro e Lucas Zardo como produtor executivo.

A novela está prevista para terminar no dia 17 de outubro, totalizando 173 capítulos. Após o encerramento, o horário nobre da emissora irá exibir Três Graças, de Aguinaldo Silva, que marcará o retorno das atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais.

Em termos de audiência, desde sua estreia, em 31 de março, Vale Tudo alcançou uma média geral de 22,3 pontos na Grande São Paulo. A audiência cresceu a partir de julho, quando a concorrente Record finalizou a exibição da novela turca Força de Mulher, que atingia cerca de 10 pontos no mesmo horário. Com a saída da trama turca, a audiência da Record caiu para 6 pontos, o que permitiu que Vale Tudo aumentasse sua média, passando de 22 para 25 pontos.

Apesar do sucesso, o remake ainda apresenta a terceira pior média na faixa das nove, ficando atrás de outras novelas recentes que obtiveram melhores resultados.