Acerte ou caia! tem novas regras e prêmio de até R$ 300 mil

A Record está trazendo novidades para um de seus programas de maior sucesso aos domingos, o “Acerte ou Caia!”. A emissora decidiu fazer alterações na estrutura do game show, introduzindo novas dinâmicas para aumentar o desafio entre os participantes e gerar mais expectativa em relação ao prêmio final.

A nova temporada do “Acerte ou Caia!” estreia neste domingo, 8 de março, um dia especial, já que é o aniversário do apresentador Tom Cavalcante. Ele estará à frente de uma programação movimentada, começando com o lançamento do novo jogo “Boom!” às 14h. Logo em seguida, às 15h45, Cavalcante apresentará a versão reformulada do game.

As principais mudanças estão nas novas dinâmicas das perguntas. Além do tradicional sistema, os participantes agora terão que lidar com desafios que incluem respostas de “sim ou não”, identificação de letras embaralhadas e seleção da resposta correta entre três opções. Isso manterá a conhecida tensão do programa, em que apenas um dos 11 participantes tem a chance de ganhar o prêmio, enquanto os demais enfrentam a eliminação no buraco.

Entre os competidores desta edição, estão João Augusto Liberato, que atualmente apresenta uma parte do “Domingo Espetacular”. Também confirmaram presença o músico Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, e a dupla Hugo & Tiago, que competirá separadamente. Os humoristas Adamastor Pitaco e Heitor Martins, as atrizes Cacá Ottoni, Gabriela Moreyra e Rosanne Mulholland, e a jornalista e apresentadora Geovanna Tominaga, vencedora do “Dancing Brasil”, também estarão no jogo. A Miss Universo Brasil 2025, Maria Gabriela Lacerda, completa o time.

A produção é da Boxfish, sob a direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. Todos os episódios da nova temporada estarão disponíveis na íntegra na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.

Com um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil, a disputa promete ser intensa e cheia de adrenalina, transformando a tarde dos espectadores em um verdadeiro teste de agilidade e conhecimento. Somente um participante sairá vencedor, enquanto os demais enfrentarão a temida eliminação.