Chupeta antiestresse cresce entre adultos e preocupa especialistas

Chupeta “antiestresse” vira moda entre adultos e preocupa especialistas
O tratamento para reversão dos danos causados pela chupeta depende da gravidade do caso (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Depois da febre dos bebês reborn, uma nova moda estranha surgiu, e dessa vez, ela vem direto da China: adultos usando chupetas “antiestresse”. Se você acha bizarro, vai se surpreender em saber que essa tendência está fazendo barulho nas redes sociais e gerando polêmica entre os especialistas da saúde. Afinal, essa mania pode ter mais consequências do que a galera imagina, especialmente quando se fala da saúde bucal.

Imagina só: a coordenadora do curso de Odontologia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Thamara Maluf, alerta que esse hábito pode bagunçar o alinhamento da mordida e até causar desgaste nos dentes. A pressão constante da chupeta pode resultar em problemas sérios, como retrações gengivais, sensibilidade nos dentes e até mobilidade dental. Isso tudo dá uma dor de cabeça (ou melhor, de dente) danada!

Riscos da chupeta para adultos

O uso frequente da chupeta não afeta só os dentes. Pode prejudicar a articulação temporomandibular, que conecta a mandíbula ao crânio, causando estalos ao abrir ou fechar a boca. Ninguém gosta de ter dificuldade para mastigar ou até se comunicar, certo? E mais: estudos indicam que esse acessório pode aumentar as chances de infecções orais e respiratórias. Não parece muito divertido!

Além disso, existem também os impactos psicológicos. O uso da chupeta como um “mecanismo de enfrentamento” para estresse pode levar a uma dependência, dificultando a busca por alternativas mais saudáveis. É como se a pessoa trocasse problemas emocionais por um item que, no fundo, só traz mais complicação.

Reversão dos danos

Agora, se você já entrou nessa e está sentindo os efeitos colaterais, calma! Os problemas podem ser tratados de várias maneiras, dependendo da gravidade. Algumas pequenas alterações na mordida podem se corrigir sozinhas se você parar de usar a chupeta. Mas se a situação for mais complicada, talvez você precise de um ortodontista ou de fisioterapia orofacial. Fique tranquilo, o dentista pode ajudar a controlar a dor e reabilitar a saúde bucal.

Dicas para abolir o hábito

Se você quer deixar essa moda pra trás, Thamara Maluf dá umas dicas que podem ajudar:

  • Técnicas de relaxamento: Pratique respiração consciente ou meditação. Isso faz maravilhas para controlar o estresse.

  • Substitutos menos agressivos: Que tal usar bolinhas antiestresse? Ou, se preferir algo mais saboroso, chicletes sem açúcar são uma boa alternativa.

  • Acompanhamento profissional: Se o uso da chupeta estiver ligado à ansiedade, procurar um psicólogo pode ser uma ótima pedida.

  • Orientação odontológica: Falar com um dentista sobre a saúde bucal é sempre importante, nem que seja para um check-up.

Lembre-se: cuidar dos dentes vai muito além de um sorriso bonito. É garantir que você possa aproveitar todas as suas aventuras ao volante sem dores de cabeça, ou melhor, de dente!

