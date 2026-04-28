Síndrome do túnel do carpo: conheça causas e sintomas

A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma condição que, acredite, afeta muitas pessoas, especialmente mulheres entre 40 e 59 anos. Essa questão é ainda mais comum durante períodos hormonais, como a gravidez e a menopausa. A STC acontece quando o nervo mediano, que passa pelo punho, fica comprimido. O resultado? Formigamento, dormência e dor, que podem atrapalhar até as tarefas mais simples do dia a dia. Para se ter uma ideia, em 2025, a Previdência Social registrou 44.270 afastamentos do trabalho por essa síndrome — um aumento de 25% em relação ao ano anterior.

Se você parar para pensar, cerca de 3% a 6% da população adulta em todo o mundo enfrenta essa condição. E o engraçado (ou triste, dependendo do ponto de vista) é que a incidência dela aumentou bastante nas últimas décadas, bem no período em que a tecnologia começou a ser tão presente em nossas vidas. Um estudo recente destacou como a STC se tornou mais comum por conta do uso intensivo de dispositivos eletrônicos.

O ortopedista João Belloti, que é referência na cirurgia da mão, destacou alguns sinais para a gente ficar atento e também comentou sobre as formas de tratamento. Vamos entender melhor?

Causas da síndrome do túnel do carpo

As causas da STC podem ser bem variadas. O que muitos não sabem é que, na maioria das vezes, a origem não é clara. “A maior parte dos casos é idiopática, mas pode ter relação com atividades repetitivas, fraturas no punho e até fatores hormonais, que afetam mais as mulheres”, explica o Dr. Belloti.

Sintomas comuns da doença

Um dos primeiros sinais que a galera costuma sentir é o formigamento, especialmente nos dedos polegar, indicador e médio. Esse desconforto pode aparecer sem avisar e tende a piorar com o tempo. É comum também que a dor se espalhe pelo braço, especialmente à noite, prejudicando o sono — quem já teve uma noite mal dormida por causa disso sabe como é complicador.

Conforme a STC avança, você pode ter dificuldades para segurar objetos ou notar que a sensibilidade nas pontas dos dedos diminui. Esses sintomas não são exclusivos da STC e podem indicar outras condições, então, se sentir algo assim, é bom procurar um médico. Exames como a eletroneuromiografia ajudam a entender melhor o quadro.

Piora progressiva dos sintomas

Se não tratar, os sintomas podem piorar de formigamento noturno para dor constante, fraqueza nas mãos e até atrofia na base do polegar. Isso pode dificultar coisas simples, como segurar talheres, digitar no celular ou dirigir — quem já ficou com o braço dormente depois de um tempo ao volante sabe o que falo!

“Se perceber formigamento frequente, dor persistente ou perda de força, procure um especialista. Diagnóstico precoce pode evitar progressões e melhorar a recuperação”, alerta Dr. Belloti.

Formas de tratamento

O tratamento da STC vai depender do estado do nervo mediano e da intensidade da dor. Nos casos mais leves, o uso de uma órtese para imobilizar o punho, principalmente à noite, é indicado, junto com anti-inflamatórios. Mas se o quadro for mais grave, pode ser que uma cirurgia seja necessária. O bom é que esse procedimento tende a trazer uma solução definitiva para os sintomas, e as complicações são raras.

Fica a dica: se você está sentindo algum desses sintomas, não hesite em buscar ajuda médica! Quanto mais cedo você agir, melhor para a sua saúde e conforto no dia a dia.