Cáscara-sagrada: descubra benefícios e como fazer o chá

A cáscara-sagrada, conhecida tecnicamente como Rhamnus purshiana, é uma planta que já ganhou seu espaço nas prateleiras de remédios naturais — especialmente quando o assunto é aliviar a constipação. Nativa da América do Norte, essa plantinha é muito mais que um simples arbusto; ela pode chegar a 10 metros de altura e é fácil de reconhecer pelas suas folhas elípticas e pela casca marrom-avermelhada. Mas, o que realmente importa? É que essa casca tem um potencial medicinal incrível, e é com ela que vamos nos familiarizar.

Em 2021, o Ministério da Saúde trouxe à tona que a cáscara-sagrada está na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Um aviso importante: essa planta deve ser usada com cautela, somente após um ano da coleta ou após um processo de aquecimento específico. Dessa forma, garantimos que estamos aproveitando os benefícios dela da maneira mais segura possível.

Quem já passou por aquele momento incômodo de barriga pesada sabe como é chato. A cáscara-sagrada surge como uma boa amiga nesse cenário, atuando como um laxante suave para quem enfrenta a prisão de ventre de vez em quando. A recomendação da Anvisa é simples: tome de meia a uma xícara de chá antes de dormir. O resultado costuma aparecer algumas horas depois, ajudando a regular o intestino e facilitando a vida.

1. Combate à constipação intestinal

Não tem como não falar sobre a prisão de ventre quando se trata da cáscara-sagrada. O efeito dela no intestino é que ajuda a acelerar o movimento daquele órgão danado e também evita que ele absorva água em excesso. Resultado: fezes mais macias e evacuação facilitada. Se você já passou por um trânsito chato e ficou aflito, já sabe o valor de um corpo que funciona bem, certo?

2. Estímulo à limpeza do organismo

Esse produto é famoso por ajudar a limpar e desintoxicar o organismo. Ao agir no intestino grosso, a cáscara-sagrada acelera a eliminação de resíduos, reduzindo o tempo que eles permanecem em contato com a mucosa intestinal. Porém, como tudo na vida, o uso deve ser cauteloso. Não dá pra exagerar nem ficar dependente, senão o resultado pode ser o contrário do que a gente deseja.

Como fazer o chá da cáscara-sagrada

Preparar o chá é bem tranquilo. A recomendação da Anvisa é simples: use meia colher de café de casca seca (cerca de 0,5g) para uma xícara de água (150ml). Ferva por uns minutos, coe e está pronto para ser consumido! O ideal é beber de meia a uma xícara, de preferência antes de dormir. E lembre-se, o efeito vem algumas horas depois.

Contraindicações e cuidados

Mas atenção: nem todo mundo pode aproveitar os benefícios da cáscara-sagrada. Evite se você tem problemas intestinais, como colite ou síndrome do intestino irritável. As grávidas, mamães em fase de amamentação e crianças menores de 10 anos também devem ficar longe. É sempre sábio conversar com um médico antes de começar a usar, afinal, melhor prevenir, certo?