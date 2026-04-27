Resfriado ou bronquiolite? Aprenda a identificar em crianças

Em tempos de outono, quando os vírus respiratórios estão à solta, a atenção com os pequenos deve ser redobrada. Isso porque resfriados e bronquiolites podem parecer semelhantes no início, mas a evolução dos sintomas pode mostrar que é hora de buscar ajuda médica.

O resfriado comum, que geralmente vem por conta de vírus como o rinovírus, se manifesta de forma leve, com coriza, espirros e uma tosse que não chega a ser grave. Num passe de mágica, em dois ou três dias, a criança já pode estar melhor. Mas a bronquiolite é outra história. Ela é uma infecção que afeta os bronquíolos, as pequenas vias aéreas nos pulmões, e é mais comum em bebês e crianças pequenas, sendo frequentemente causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Os sintomas aqui incluem uma tosse mais intensa, chiado no peito e dificuldade para respirar, e a situação pode piorar entre o terceiro e o quinto dia.

Maria da Glória Neiva, pediatra do Hospital Vitória no Rio de Janeiro, e Giovanna Marssola, infectologista do Hospital Samaritano em São Paulo, destacam algumas dicas importantes para os pais e responsáveis. Vamos dar uma olhada?

1. Principais sintomas que diferenciam bronquiolite de um resfriado comum

Os primeiros sintomas de um resfriado e de uma bronquiolite podem ser quase gêmeos: congestão nasal, tosse leve, febre baixa e irritabilidade. A diferença crucial, segundo Maria da Glória, é que na bronquiolite há uma piora entre o terceiro e o quinto dia, enquanto os resfriados tendem a melhorar rapidamente.

2. Sinais respiratórios de que os pais devem prestar atenção

Quando o assunto é respirar, alguns sinais devem acender um alerta nos pais. Respiração rápida, dificuldade para respirar e chiado no peito são indicações de que algo não está certo. Esse chiado, um som que pode lembrar um assobio, não é comum em um resfriado e deve ser levado a sério.

3. Identifique sinais de esforço para respirar

Prestar atenção na respiração da criança é fundamental. Se você notar que ela está respirando acelerado ou fazendo esforço para respirar, melhor acionar o médico. Esses sinais mostram que a respiração não está fluindo como deveria.

4. Observe a alimentação da criança

A alimentação também pode ser um bom indicativo. Se a criança está tendo dificuldade para mamar ou comer, é um sinal de alerta. A ingestão de líquidos e alimentos pode cair, e isso não é bom. Melhor não hesitar em procurar ajuda médica nesse caso.

5. Quando procurar avaliação médica

É sempre bom saber quando buscar um médico. Um resfriado que não apresenta melhora é motivo suficiente para uma consulta. E, por favor, evitem automedicação! A gente sabe que pode dar vontade de resolver as coisas por conta própria, mas deixar a decisão com o médico é o melhor caminho.

Todos esses detalhes são importantes para garantir a saúde e bem-estar da criança, principalmente em épocas em que os vírus estão em alta. Fique sempre atento!