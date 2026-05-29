Como a energia do ambiente impacta seu equilíbrio emocional

Sabe aquele lugar onde você entra e, sem entender muito bem o porquê, já sente uma carga diferente no ar? Ou então, aquela conversa que deveria ser tranquila, mas acaba te deixando com um peso no peito? Pois é, de acordo com o psicanalista Jorge Guedes, tudo isso pode estar ligado à energia do ambiente. Não é só impressão, a vibração ao nosso redor realmente influencia nosso estado emocional.

Ele explica, usando uma mistura de física quântica e psicanálise, que cada espaço que frequentamos carrega uma frequência energética coletiva. Isso vem das emoções, pensamentos e intenções de quem ali está. É como se cada ambiente tivesse uma “onda” própria. Quando estamos num lugar cheio de tensão ou medo, nosso corpo acaba captando isso e reagindo com sinais como cansaço ou até ansiedade.

Esse fenômeno é o que ele chama de “campo de consciência coletivo”. Visivelmente, não conseguimos perceber, mas essa “atmosfera emocional” está presente em nossas casas, empresas, escolas e até nas cidades. Especialmente as pessoas mais sensíveis sentem esse impacto com mais força.

Como se proteger da “contaminação emocional” no dia a dia

O Dr. Jorge Guedes ressalta que, embora a gente não consiga controlar tudo ao nosso redor, dá para fortalecer nossa energia e lidar melhor com os desafios do ambiente. Se você se sente às vezes drenado depois de um dia, aqui vão algumas dicas práticas!

1. Perceba como você se sente em certos lugares e com certas pessoas

O corpo é sábio e vai te dar sinais claros quando algo não está bem. Preste atenção nas suas reações: uma respiração curta, a tensão nos ombros ou aquele cansaço mental que vem sem aviso. Se você sente que sai exausto de certos encontros, vale a pena refletir sobre isso.

2. Crie rituais de proteção energética

Não precisa ser nada complicado. Um simples exercício de respiração antes de entrar em um lugar novo já faz diferença. Algumas pessoas gostam de imaginar uma “bolha de proteção” ao seu redor. Levar um objeto que te lembre de sua força interior também pode ajudar. Esses pequenos gestos têm um impacto real sobre como você se sente.

3. Escolha melhor com quem e onde você investe sua energia

Assim como fazemos escolhas sobre o que comer ou vestir, é fundamental escolher melhor os ambientes e as companhias que decidimos manter. Tente evitar aqueles lugares que te drenam e não sinta culpa por priorizar sua paz.

4. Silêncio, natureza e descanso são formas de limpeza energética

Depois de um dia cansativo, busque atividades que ajudem a recarregar suas energias. Uma caminhada na natureza, meditação ou até um banho relaxante podem fazer maravilhas. E o silêncio, ah, como ele pode ser restaurador!

Um novo olhar sobre saúde emocional

Para realmente entender a sensação de cansaço emocional, é preciso olhar além do que podemos ver. O Dr. Jorge Guedes aponta que muitas pessoas buscam remédios ou terapia, mas continuam se sentindo mal porque estão cercadas por ambientes pesados energeticamente. A chave é nos conectarmos com essa rede maior que é a mente coletiva.

Esse olhar mais amplo nos ajuda a perceber por que, mesmo cuidando da nossa mente, podemos sentir um cansaço inexplicável. A resposta pode estar no que não conseguimos ver, e o verdadeiro cuidado começa pela conscientização do ambiente em que vivemos.