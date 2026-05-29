Perimenopausa: descubra os sintomas antes dos 40 anos

A transição para a menopausa pode começar bem antes do que muitos imaginam, e o que chamamos de climatério ou perimenopausa pode dar as caras lá pelos 40 anos. Essa fase é marcada por mudanças hormonais que afetam não só o corpo, mas também as emoções das mulheres. Sabe aquela sensação estranha, como ondas de calor, mudanças de humor ou uma noite de sono ruim? Pois é, tudo isso pode ser sinal dessa transição, que varia muito de mulher para mulher.

O Dr. Igor Padovesi, ginecologista especialista em menopausa, comenta que a perimenopausa é cheia de oscilações hormonais. Não é um processo linear, e pode começar a ser percebida por volta dos 30 e poucos anos. E atenção: não é só quando o ciclo menstrual começa a ficar irregular que esses sinais aparecem. Muitas vezes, os sintomas são discretos e, por isso, são facilmente ignorados.

Muitas mulheres acabam se surpreendendo ao perceber que já estão na perimenopausa. A correria do dia a dia, entre trabalho, filhos e responsabilidades, pode fazer com que as mudanças hormonais passem despercebidas. E é justamente esse desconhecimento que pode atrasar o diagnóstico.

Sintomas que surgem na perimenopausa

Os sintomas mais frequentes incluem lapsos de memória e dificuldade de concentração, popularmente chamado de “brain fog”. Muitas mulheres relatam uma sensação de distração, como se a mente estivesse nebulosa. É uma fase em que a capacidade de raciocínio parece dar uma escorregada, e isso pode ser bem frustrante.

Além disso, quem já passou por essa fase pode perceber alterações no sono, aumento da ansiedade e até uma irritabilidade inexplicável. A libido também pode sofrer impactos, fazendo com que muitas se sintam diferentes, como se não fossem mais as mesmas. Outra queixa comum é a fadiga extrema; é como acordar cansada, mesmo após uma noite de sono.

Do ponto de vista hormonal, essas mudanças são como uma montanha-russa, com oscilações intensas que explicam por que os sintomas variam tanto. Às vezes você se sente tudo ao mesmo tempo, e em outras, a sensação é de tranquilidade. É uma fase complexa, e cada mulher vive de um jeito.

Dificuldade no diagnóstico da perimenopausa

Um ponto complicado é que não existe um exame específico que comprove a perimenopausa. Assim como a menopausa, é diagnosticada com base nos sintomas. Muitas mulheres ainda menstruam regularmente, o que leva a descartar a possibilidade de estarem nessa fase, mesmo que já sintam os sintomas.

Essa falta de reconhecimento pode dificultar o tratamento e a qualidade de vida. Um ambiente de trabalho cansativo, responsabilidades familiares e a pressão do dia a dia podem mascarar os primeiros sinais. É importante começar a conversar sobre o assunto mais cedo para reconhecer essas mudanças.

Discutir sobre a perimenopausa pode fazer toda a diferença. Quanto mais cedo você entender e reconhecer os sintomas, mais fácil será tratar corretamente e manter a qualidade de vida durante essa fase.

Principais formas de tratamento

Quando se trata de tratamento, o Dr. Igor Padovesi ressalta que a terapia hormonal é o caminho padrão. Ela se aplica tanto na perimenopausa quanto na menopausa. Além disso, adotar hábitos saudáveis como atividades físicas, melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse são dicas válidas, mas não substituem o tratamento hormonal.

Se você percebeu alguns sintomas que podem indicar perimenopausa, é hora de procurar um médico. Muitas mulheres se surpreendem ao saber que a terapia hormonal pode ser iniciada mesmo com ciclos menstruais regulares, desde que não haja contraindicações, que geralmente são poucas.

Essa fase da vida é cheia de nuances, e estar bem informada é o primeiro passo para passar por ela da melhor forma possível.