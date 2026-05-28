Copa do mundo: evite lesões jogando futebol entre amigos

Com a Copa do Mundo chegando, a animação em torno do futebol fica nas alturas e as famosas “peladas” entre amigos voltam a fazer parte da rotina. Para quem ama o esporte, isso é pura diversão. Mas antes de calçar as chuteiras, é bom ficar atento: o solavanco de voltar a jogar após um tempo parado pode causar alguns problemas.

O Dr. Rodrigo Góes, ortopedista do Hospital Albert Einstein, alerta que muitos jogadores amadores partem para a grama sem nenhum preparo físico. E isso pode resultar em lesões bem complicadas. Então, se você já passou um tempo na vibe do sedentarismo e decide se jogar na correria de uma partida intensa, é bom saber que isso pode custar caro.

Vamos combinar, a pelada é uma ótima maneira de reunir a galera, mas não dá para esquecer que o futebol exige muito do corpo. Em uma hora de jogo, a gente faz corridas, muda de direção rápida e até pode rolar um contato físico. Sem o condicionamento certo, os músculos e articulações podem acabar pagando o preço.

### Lesões mais frequentes entre jogadores amadores

Quando o assunto são os atletas de fim de semana, algumas lesões aparecem com frequência. O Dr. Rodrigo destaca que as distensões musculares e os torções no tornozelo são as mais comuns. E não dá para ignorar o joelho: ele é uma das articulações que mais sofrem, já que a pressão durante o jogo é grande. Assim, é bem comum que os amadores enfrentem problemas como rupturas de ligamento e tendinites, além de dores na panturrilha e lombares.

### Atleta de fim de semana

Homens acima dos 30 anos, que passam a semana na vida sedentária e se jogam na primeira partida de futebol no fim de semana, precisam redobrar a atenção. Este perfil se tornou conhecido como o “atleta de fim de semana”. A pessoa diz que vai jogar só uma vez e, de repente, se vê correndo como se estivesse treinando para a maratona. Resultado: um alto risco de lesões musculares e problemas articulares.

### Como reduzir os riscos durante as peladas

Para curtir a pelada sem se machucar, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Começar a fazer exercícios físicos regularmente e reservar um tempo para alongar ou aquecer antes de jogar ajuda muito. E, claro, é sempre uma boa ideia passar pelo médico para um check-up antes de voltar a praticar esportes.

No entanto, é bom lembrar que o futebol recreativo traz vários benefícios, tanto para a saúde física quanto mental! Estar em campo melhora o condicionamento cardiovascular, ajuda na socialização e é uma ótima forma de aliviar o estresse do dia a dia. Então, em vez de só correr atrás da bola, vá jogar com consciência e respeitando seus limites. Afinal, a paixão pelo futebol é contagiante e deve ser aproveitada da melhor forma possível!