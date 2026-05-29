Metabolismo na menopausa: conheça 3 chás para energia

Ondas de calor, alterações de humor e noites mal dormidas são os clássicos sinais da menopausa. Mas um efeito mais escondido, que pode ser bem preocupante, é a queda do metabolismo. Durante essa fase, a taxa metabólica basal desacelera, e isso acontece, em grande parte, por conta da redução do estrogênio e da perda de massa muscular.

Na menopausa, um risco maior é o desenvolvimento da sarcopenia, que é a perda de músculos e força. Essa mudança hormonal afeta tudo, já que os músculos são mais ativos metabolicamente do que a gordura. Portanto, menos músculo significa que seu corpo queima menos calorias, mesmo em repouso.

Estudos, como o SWAN, mostraram que a menopausa também traz um aumento considerável de gordura visceral, aquela que se acumula na região abdominal e está ligada a problemas cardíacos e resistência à insulina. Com todo esse cenário, controlar o metabolismo passa a ser uma missão fundamental nesse período.

A nutricionista Mariane Alves explica que o ganho de peso na menopausa não é só uma questão de envelhecer. “É uma mudança hormonal que altera como o corpo armazena gordura e usa energia. E ainda temos a perda de músculos, que reduz o metabolismo. Não é só falta de disciplina, é fisiologia”, comenta.

Para manter o metabolismo mais ativo, Mariane sugere focar na ingestão de proteínas e na prática de exercícios de força. “Preservar a massa muscular é crucial. Sem isso, qualquer tática isolada de emagrecimento terá pouco efeito”, destaca.

Alguns chás podem ajudar nesse processo, mas não substituem hábitos fundamentais, como ter uma dieta equilibrada, se exercitar e dormir bem. Esses chás possuem compostos que podem dar um gás a mais ao seu metabolismos. Vamos dar uma olhada em três opções no radar:

### Chá verde

O chá verde é conhecido pelas suas catequinas, especialmente a epigalocatequina galato (EGCG), que pode ajudar a aumentar levemente a termogênese e a oxidação de gordura. Mariane reforça que ele pode dar uma ajudinha no gasto energético, mas tudo com moderação.

### Chá de gengibre

O gengibre tem um leve efeito termogênico e pode melhorar a sensibilidade à insulina. Além disso, ajuda a aumentar a saciedade e a manter os níveis de glicose em dia, algo que pode ser bem útil na menopausa.

### Chá de hibisco

Carregado de polifenóis e antocianinas, o hibisco tem propriedades antioxidantes e pode ajudar na redução do inchaço e da gordura corporal. Não é um acelerador poderoso, mas muitas mulheres relatam que ele ajuda a melhorar a retenção de líquidos.

É bom lembrar que, embora os chás possam dar uma força, eles são coadjuvantes, não a solução principal. Se a pessoa estiver sedentária e consumindo pouca proteína, a diferença será quase imperceptível. O que realmente sustenta o metabolismo é a massa muscular, um sono de qualidade e uma alimentação equilibrada.

Além disso, Mariane alerta sobre o uso exagerado de bebidas estimulantes, que podem ser problemáticas, especialmente em uma fase marcada por ansiedade e problemas de sono. “Cada organismo reage de uma maneira. É importante personalizar. A menopausa não precisa ser um período de restrições severas, mas sim de ajustes inteligentes”, finaliza a nutricionista.