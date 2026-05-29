Copa do mundo: evite excessos com estas 5 dicas práticas

Durante a Copa do Mundo, a energia é contagiante. Torcedores se reúnem, gritam, torcem, mas, vamos combinar, a verdade é que muitos acabam assistindo aos jogos sentados, comendo petiscos e, claro, tomando algumas bebidas. E não é só isso: esse estilo de vida pode ter efeitos bem negativos na saúde.

O sedentarismo, quando aliado a uma alimentação desequilibrada e ao consumo elevado de álcool, pode aumentar o risco de problemas como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Ficamos lá, grudados no sofá, vendo atletas de alta performance enquanto nós mal nos mexemos. Segundo Pedro Araguez, diretor médico da Leve Saúde, isso é uma baita contradição. Mas o futebol pode também servir como um impulso para lembrarmos da importância de cuidar da nossa saúde.

Então, como fazer para aproveitar os jogos e ainda manter a saúde em dia? Aqui vão cinco dicas simples que podem ajudar a transformar suas maratonas de futebol em momentos mais saudáveis.

1. Aproveite os intervalos para se movimentar

Levantar durante os intervalos, dar uma volta pela casa ou fazer alguns alongamentos já faz uma super diferença. Levantar as pernas e esticar as costas ajuda a ativar a circulação e a reduzir os efeitos de tanto tempo sentado. O corpo não foi feito para ficar parado por horas, e pequenas pausas ajudam muito na circulação e na musculatura.

2. Evite transformar todos os jogos em excesso alimentar

É fácil cair na armadilha de comer frituras, embutidos e litros de refrigerante durante a semana de jogos. O problema é quando essa maratona de comidas pesadas se torna uma rotina. Um conselho? Busque um equilíbrio. Experimente incluir opções mais leves, como sanduíches naturais, pipoca sem muita manteiga e frutas. Você vai perceber que dá pra assistir aos jogos sem sentir que saiu de uma batalha gastronômica depois.

3. Não abandone completamente a atividade física

Só porque a programação está cheia de jogos não quer dizer que a malhação precise ficar de lado. Uma caminhada rápida, treinos curtos ou até mesmo usar uma bicicleta ergométrica enquanto assiste ao jogo são boas maneiras de manter o corpo em movimento. O importante é não deixar de lado a rotina de exercícios, ainda que seja com medidas menores.

4. Atenção ao álcool e ao sono

Quem não gosta de um brinde durante os jogos? Mas cuidado: o álcool, especialmente em jogos noturnos, pode arruinar sua noite de sono. E, convenhamos, uma boa noite de descanso é vital para se sentir bem no dia seguinte. A falta de sono, combinada com o consumo excessivo de bebida, não é uma dupla que você quer ter por perto. Isso pode afetar seu humor e até a sua disposição para o dia a dia.

Quem já tem questões de saúde, como hipertensão ou diabetes, precisa ser ainda mais cuidadoso. Ficar muito tempo sentado e consumir muitas calorias de uma vez pode até piorar algumas condições existentes.

Para o Araguez, o ideal é encontrar um bom equilíbrio. O futebol é um momento de diversão, mas podemos aproveitar intensamente sem deixar a saúde de lado.

Com isso em mente, dá pra torcer, se divertir e ainda cuidar de nós mesmos. Afinal, a saúde também precisa entrar em campo!