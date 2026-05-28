Barriga estufada: descubra os motivos para o aumento abdominal

Sensação de barriga inchada e aquele desconforto com o contorno do corpo são queixas bem comuns. E, sinceramente, muita gente já se vê pensando que a solução é simplesmente eliminar a gordura acumulada. Mas será que essa é a única causa?

O cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, traz uma visão interessante. Ele aponta que há muitos fatores que podem deixar o abdômen mais projetado, e nem todos têm a ver com gordura. Problemas como distensão abdominal, gases, intolerâncias alimentares, e até questões mais específicas como flacidez e diástase abdominal podem estar por trás desse desconforto.

Você já reparou que, ao longo do dia, a barriga parece ter vida própria? Acordamos com ela normal e, ao final do dia, nos olhamos no espelho e pensamos: “O que aconteceu aqui?” Pois é, isso pode ser mais influência de gases e digestão do que um acúmulo real de gordura.

Distensão abdominal nem sempre está ligada à gordura

As alterações que sentimos na digestão podem ter um grande impacto no aspecto do nosso abdômen, especialmente para quem vive com distensão abdominal e gases. O Dr. Montedonio lembra que, para muitas pessoas, o aumento do abdômen no final do dia não está relacionado à gordura, mas às questões digestivas.

Essa ideia é importante, especialmente se você já se sentiu mal por acreditar que precisava de um procedimento cirúrgico, quando o que você realmente precisava era apenas de uma nova abordagem para a alimentação e a saúde digestiva. Uma boa avaliação médica ajuda a entender o que realmente está acontecendo.

Diástase e excesso de pele também alteram o contorno abdominal

Agora, outro ponto que gera muita confusão é a diástase abdominal. Essa condição acontece quando os músculos retos do abdômen se afastam — algo comum após a gravidez ou grandes oscilações de peso. E isso pode deixar a barriga com um aspecto projetado, mesmo em quem tem pouca gordura.

Para quem passou por uma cirurgia bariátrica ou emagreceu bastante, o excesso de pele também pode ser um grande desafio. Além do impacto visual, ele pode trazer desconforto físico e até dificuldades para se exercitar. Imagina ficar se virando para evitar assaduras? Não é fácil.

Saúde digestiva e autoestima podem caminhar juntas

Apesar de cirurgia plástica e problemas digestivos parecerem mundos diferentes, as duas áreas se conectam muito mais do que se imagina. O Dr. Josué destaca que a forma como lidamos com esses incômodos pode afetar nossos sentimentos sobre o nosso corpo e a autoestima. Então, se você se sente mal todos os dias, isso pode transparecer em outras áreas da vida.

Por isso, antes de decidir por qualquer procedimento estético, vale a pena fazer um exame mais minucioso da situação. Conversar com um profissional pode evitar muitos desentendimentos.

Quando buscar uma avaliação médica

Se você nota que seu abdômen mudou de forma, está frequentemente estufado, ou tem excesso de pele após emagrecer, é hora de buscar uma avaliação adequada. Compreender a origem dessa alteração é fundamental. Assim, você pode decidir o que fazer, se realmente é um procedimento estético ou se há uma questão mais funcional a ser tratada.